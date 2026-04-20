Chef Sorin Bontea a pierdut primul proces cu Antena 1. Ce daune trebuie să plătească fostul jurat

Chef Sorin Bontea și Antena Group s-au luptat într-un proces amplu. Tribunalul București a luat în final decizia și este în favoarea postului de televiziune. Acum, fostul jurat trebuie să scoată din buzunar o sumă colosală.

Antena și cei trei chefi, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu se confruntă cu mai multe procese în instanță încă din anul 2023. Aceștia au fost jurați ani de zile la faimoasa emisiune culinară Chefi la Cuțite, însă au fost înlocuiți imediat ce au început discuțiile aprinse. La trei ani distanță, Tribunalul București a luat decizia finală: Chef Sorin Bontea este bun de plată, iar suma este exorbitantă.

Sorin Bontea a pierdut primul proces cu Antena 1

Scandalul dintre Antena Group și cei trei chefi a început în anul 2023, chiar înaintea filmărilor pentru sezonul al 13-lea. Aceștia nu s-au prezentat la filmări, spunând că se simt obosiți. Producătorii au reacționat imediat și au transmis prin intermediul unui comunicat că vor fi înlocuiți. De aici s-au dus în instanță, au fost mai multe procese, iar acum, Sorin Bontea a pierdut unul dintre ele. Acesta trebuie să plătească daune de 100.000 de euro, conform deciziei judecătorilor.

Admite cererea aşa cum a fost formulată şi modificată. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 100.000 Euro, în lei, la cursul valutar BNR de la data plăţii, alături de dobânda legală penalizatoare, calculată conform art. 3 alin. 21 din OG nr. 13/2011, pentru perioada cuprinsă între 04.11.2023 şi până la data plăţii efective a debitului principal. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 8.575 lei reprezentând cheltuieli de judecată – taxa de timbru. Ia act că s-au solicitat cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 17.04.2026, arată soluția instanței.

Ce proces a pierdut Antena

În anul 2024, cei trei jurați s-au alăturat trustului PRO TV, iar asta i-a nemulțumit pe cei de la Antena. I-au dat în judecată și au încercat să blocheze aparițiile acestora pe post. Jurații au continuat să apară și Antena Group a pierdut procesul.

