Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut anunțul momentului: ”Din toamnă!”

De: David Ioan 27/03/2026 | 18:04
De 14 ani, Florin Dumitrescu formează un trio stabil alături de Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu în cadrul emisiunii MasterChef, unde numeroși concurenți pasionați de gastronomie au reușit să își depășească limitele și să transforme pasiunea pentru gătit într-o carieră.

Sub îndrumarea celor trei chefi, participanții au învățat tehnici culinare, au fost încurajați să experimenteze și să pună gustul pe primul loc la fiecare probă.

Florin Dumitrescu, decizie importană în carieră

Ajuns la 38 de ani, Florin Dumitrescu se bucură de reușite atât pe plan profesional, cât și personal. În urmă cu un an, acesta dezvăluia că își dorește să revină în zona antreprenorială prin deschiderea unui restaurant:

„Îl deschid anul viitor. Am găsit locul, dar încă n-am semnat. Vreau să intru iar în povestea asta. Mi-am dat seama că e loc sub soare pentru fiecare pe lumea asta.”

La câteva luni distanță, chef-ul a confirmat că planurile sale au prins contur și că, din toamnă, va inaugura două concepte culinare în Marketta Food Hall, considerat cel mai mare food hall din Europa de Est, cu peste 40 de restaurante și zeci de gastronomii diferite.

„Există un moment în care zgomotul dispare. Și rămâne doar esența. Pentru mine, esența a fost mereu gătitul. Nu spectacolul. Nu ritmul. Ci liniștea din spatele unei mese bine făcute. În ultimii ani, am ales distanța. Un pas înapoi dintr-o industrie care cere totul, mereu. Nu pentru că am plecat, ci pentru că am vrut să păstrez intact ceea ce contează și care necesita timp. Am gătit în tăcere. Pentru puțini, pentru momente, în cadrul evenimentelor private. Astăzi, în 2026, mă întorc. Cu mai multă claritate. Cu mai multă liniște. Cu același respect pentru gust. Mi-am recâștigat TIMPUL. Și, odată cu el, bucuria de a găti din nou pentru voi”, a transmis acesta.

Chef-ul de la Pro TV a făcut anunţul

Florin Dumitrescu a anunțat lansarea a două restaurante cu identități culinare distincte, ambele construite în jurul calității ingredientelor și al respectului pentru preparate.

„SHIRAG Rotisserie — un loc în care focul și timpul fac totul. Carne bună, din surse sigure, gătită lent, fără compromisuri. Fără prăjeli. Fără grabă. Cu acel twist franțuzesc care transformă o masă simplă într-un ritual. Pentru familie. Pentru birou. Pentru după sport. Pentru “acasă”.”

Cel de-al doilea concept, MILANESE — The Authentic Milanese Schnitzel, este dedicat unui preparat emblematic reinterpretat în stil autentic.

„MILANESE — The Authentic Milanese Schnitzel — un loc despre poftă și emoție. Despre acel șnițel perfect: gătit în unt, auriu, crocant, exact cum trebuie să fie. Comfort food dus la nivel de obsesie. Pentru familii. Pentru prieteni. Pentru zilele în care ai nevoie de “acel gust”. Două concepte diferite. Aceeași promisiune: bucurie la fiecare mușcătură. Numele lor? Au multe povești în spate. Și o să le spun. Dar nu azi. Pentru că… mai pregătim și altele. Sunt deja «în cuptor», dar încă nu sunt gata de servire. Vă mulțumesc că ați rămas aproape. Pentru răbdare. Pentru încredere. Pentru că, într-un fel sau altul, ați fost mereu la masă cu mine. Ne vedem curând!”

 

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Marketta Food Hall (@markettafoodhall)

