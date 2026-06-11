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Andra, de nerecunoscut după ce a dat jos kilogramele! Ținuta sexy care a atras toate privirile

De: Irina Vlad 11/06/2026 | 21:58
Andra, de nerecunoscut după ce a dat jos kilogramele! Ținuta sexy care a atras toate privirile
Andra, de nerecunoscut după ce a dat jos kilogramele! Ținuta sexy care a atras toate privirile
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Andra Măruță (39 de ani) nu ratează nicio ocazie prin care își poate pune în valoare noua siluetă. Recent, soția lui Cătălin Măruță a ales să îmbrace o rochie destul de scurtă, ținută care nu a trecut neobservată, apariția sa stârnind numeroase reacții de apreciere în spațiul public.

În ultimele luni, Andra Măruță a reușit să scape de un surplus de 10 kilograme nedorite. Încet, dar sigur, artista a urmat câțiva pași clari, și-a ascultat corpul și și-a creat propria disciplină alimentară.

Andra: „Mănânc carne cu salată”

Fără diete drastice, Andra a trecut printr-un proces bazat pe disciplină și echilibru. A redus cantitatea de mâncare, a fost atentă la combinațiile alimentare și a inclus în programul său antrenamente de pilates. Tot efortul său se reflectă acum în aparițiile sale scenice, alegeri vestimentare îndrăznețe, precum rochia mini pe care a îmbrăcat-o recent într-un spectacol – vezi GALERIA FOTO.

„Vreau să mai dau 6 kilograme jos, dar nu reușesc când sunt la filmări. Am mâncat mai puțin. Care e secretul? Că orice ai face, pui la loc instant, dar uite că mă mențin, doar pentru că nu mai mănânc între mese. La mese mănânc ce îmi place în perioada asta, când nu slăbesc. Când vreau să slăbesc, mănânc carne cu salată”, spunea Andra în urmă cu doar câteva luni.

Andra recunoaște că procesul prin care a scăpat de kilogramele nedorite nu a fost ușor, mai ales că este o persoană gurmandă și pofticioasă. Însă, cea mai mare susținere și sprijin moral l-a primit din partea lui Cătălin, pe care l-a supranumit „nutriționist” în devenire.

„E cu chinuială pentru o fată care este pofticioasă (…). Și trăiesc în casă și cu un nutriționist, adică cu soțul meu. De când face podcasturi cu doctori, crede că este nutriționist (n.r. – râde). A citit și cartea Revoluția Glucozei și spune că trebuie să mâncăm salată înainte de masă. Dar, în același timp, el este omul care m-a ajutat cel mai mult să slăbesc. El e la fel de pofticios ca mine și, cu toate astea, se abține mai bine. Merge în pădure, face pași…”, a spus Andra într-o emisiune.

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