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Cătălin Măruță își cumpără urmăritori?! Acuzații grave la adresa fostului prezentator de la Pro TV: ”Să spunem lucrurilor pe nume!”

De: Anca Chihaie 03/06/2026 | 16:14
Cătălin Măruță își cumpără urmăritori?! Acuzații grave la adresa fostului prezentator de la Pro TV: ”Să spunem lucrurilor pe nume!”
Cătălin Măruță/foto: social media
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Industria podcasturilor din România traversează una dintre cele mai dinamice perioade din ultimii ani. Tot mai multe vedete din televiziune, radio sau mediul online au ales să investească în propriile emisiuni difuzate pe internet, iar concurența pentru atenția publicului a devenit tot mai intensă. În acest context, podcastul realizat de Cătălin Măruță se numără printre cele mai vizibile și urmărite proiecte din spațiul digital românesc.

Lansat în urmă cu câțiva ani, formatul „Acasă la Măruță” a reușit să atragă numeroase personalități din domenii diverse, de la artiști și actori până la sportivi, influenceri și oameni de afaceri. Popularitatea prezentatorului de televiziune, construită în decenii de activitate în media, a contribuit semnificativ la dezvoltarea proiectului și la consolidarea unei comunități consistente de urmăritori.

Cătălin Măruță își cumpără urmăritori?

De-a lungul timpului, multe dintre episoadele publicate pe YouTube au înregistrat cifre impresionante, unele depășind pragul de câteva sute de mii de vizualizări. Aceste performanțe au transformat podcastul într-unul dintre cele mai puternice branduri din zona de conținut online autohton și au atras atenția atât a publicului, cât și a specialiștilor din industrie.

În ultimele săptămâni însă, succesul proiectului a devenit subiectul unor discuții aprinse în mediul online. Au apărut întrebări legate de modul în care sunt generate audiențele unor podcasturi foarte populare, inclusiv ale celui realizat de Cătălin Măruță. Dezbaterea s-a concentrat asupra diferenței dintre numărul mare de vizualizări și nivelul de interacțiune observat în secțiunile de comentarii ale unor materiale publicate pe platformă.

Fenomenul nu este unul nou la nivel internațional. În industria digitală există de ani de zile suspiciuni și controverse privind utilizarea unor metode artificiale de creștere a indicatorilor de performanță, fie că este vorba despre vizualizări, aprecieri sau urmăritori. Din acest motiv, cifrele afișate de platformele sociale sunt adesea analizate atent de creatorii de conținut și de agențiile de publicitate.

”Hai să spunem lucrurilor pe nume. Și la el și la Jorge… eu nu înțeleg, sute de mii de vizualizări cu 20 de comentarii. Acesta este un argument rațional de minim bun simț”, a declarat Gojira.

Și Jorge își cumpără urmăritori?

În paralel, și Jorge s-a remarcat în ultimii ani prin dezvoltarea propriului proiect online. Cunoscut publicului larg atât ca artist, cât și ca prezentator de televiziune, acesta a investit în podcastul „Vorba lui Jorge”, unde a găzduit numeroși invitați din lumea mondenă și din mediul de afaceri.

Deși proiectul său a reușit să adune un public fidel și să genereze episoade cu audiențe importante, atenția principală a rămas concentrată asupra performanțelor înregistrate. Se pare că și artistul ar apela la aceeași tehnică la fel ca Măruță. Clipurile postate cu vedete ar avea un număr prea mare de vizualizări față de comentariile pe care le primesc.

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