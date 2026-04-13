Cum au petrecut Andra și Cătălin Măruță? Imagini rare, cu tatăl cântăreței

Artista Andra Măruță a atras din nou atenția publicului după ce a împărtășit momente din viața personală petrecute în familie, în timpul sărbătorilor pascale. Alături de soțul ei, Cătălin Măruță, și de cei dragi, aceasta a ales să petreacă Paștele într-un cadru liniștit, în Brașov, una dintre cele mai apreciate destinații turistice din țară. Iată cum arată tatăl artistei!

În imaginile distribuite online, cântăreața apare într-o ipostază caldă și naturală, plimbându-se pe străzile orașului de munte alături de tatăl ei. Atmosfera relaxată și apropierea dintre cei doi au fost imediat observate de cei care o urmăresc, devenind rapid un subiect apreciat în mediul online. Întreaga familie a fost prezentă în această mini-vacanță, inclusiv părinții artistei și copiii, conturând o imagine de unitate și echilibru familial.

Cum arată tatăl Andrei

Pe durata șederii în Brașov, fiecare membru al familiei și-a petrecut timpul în mod diferit, dar în același spirit de sărbătoare. În timp ce artista se bucura de o plimbare alături de tatăl său, restul familiei era implicat în activități dedicate celor mici. Momentele surprinse au evidențiat o conexiune autentică între generații, dar și o relație apropiată între artistă și părintele său.

După plimbările prin oraș, familia a ales să continue ziua într-un cadru tradițional, luând masa într-un restaurant specific zonei. Alegerea reflectă preferința pentru obiceiuri autentice și pentru păstrarea tradițiilor românești, mai ales în perioadele importante precum sărbătorile pascale.

În plan personal, artista provine dintr-o familie numeroasă, având două surori mai mari și un frate. Deși aparițiile publice alături de surorile sale sunt rare, legătura dintre ei rămâne una solidă.

Un aspect important în evoluția cântăreței îl reprezintă influența tatălui său, Alexandru Mihai. Implicarea acestuia încă din primii ani ai copilăriei a avut un impact major asupra direcției artistice pe care aceasta a urmat-o. Susținerea constantă, dar și disciplina impusă în perioada formării, au contribuit la construirea unei cariere stabile și de succes în industria muzicală din România.

VEZI ȘI: Andra face senzație pe rețelele sociale după ce a slăbit vizibil. Apariția care i-a impresionat imediat pe fani

Ritualul Andrei Măruță, înainte de fiecare concert. Îl respectă cu sfințenie: ”Tratează corzile vocale”