Un avion dispărut în urmă cu 74 de ani a fost găsit. Doi supraviețuitori sunt în viață și azi

Una dintre cele mai vechi enigme din istoria aviației civile a fost, în sfârșit, rezolvată. Epava aeronavei Pan American World Airways, cunoscută sub numele de „Clipper Endeavor”, dispărută în urmă cu 74 de ani după un accident tragic în largul coastelor din Puerto Rico, a fost localizată pe fundul Oceanului Atlantic.

Descoperirea a fost realizată în luna iunie 2026, în urma unei expediții desfășurate cu ajutorul tehnologiei moderne de cartografiere submarină. Aeronava a fost identificată la aproximativ 600 de metri adâncime, iar imaginile surprinse sub apă au confirmat fără dubii identitatea acesteia, după ce pe fuselaj au fost observate atât emblema companiei Pan Am, cât și numele avionului.

Un avion dispărut în urmă cu 74 de ani a fost găsit

Accidentul s-a produs pe 11 aprilie 1952, la scurt timp după decolarea din San Juan, Puerto Rico. Aeronava Douglas DC-4 efectua un zbor către New York și transporta 69 de persoane, dintre care 64 de pasageri și cinci membri ai echipajului.

La doar câteva minute după desprinderea de la sol, aparatul a întâmpinat probleme tehnice majore. Investigațiile efectuate la acea vreme au indicat că cele două motoare aflate pe partea dreaptă a aeronavei s-au defectat aproape simultan, iar echipajul nu a mai reușit să mențină controlul aparatului de zbor. Avionul s-a prăbușit în Oceanul Atlantic, în apropierea coastei nordice a Puerto Rico.

Impactul cu apa nu a fost fatal pentru majoritatea celor aflați la bord. Mulți pasageri au supraviețuit prăbușirii inițiale, însă situația s-a agravat dramatic în doar câteva minute. Aeronava s-a scufundat extrem de rapid, înainte ca ocupanții să poată evacua în siguranță.

În acea perioadă, regulile privind siguranța pasagerilor în zborurile comerciale erau mult diferite față de cele existente în prezent. Nu existau demonstrații obligatorii privind folosirea vestelor de salvare, procedurile de evacuare nu erau explicate înainte de decolare, iar numeroși pasageri nu știau unde se află ieșirile de urgență sau cum trebuie utilizate echipamentele de salvare.

În plus, ancheta efectuată după accident a arătat că barierele de limbă dintre echipaj și o parte dintre pasageri au îngreunat evacuarea, iar lipsa unei coordonări eficiente a făcut ca aeronava să dispară sub apă în mai puțin de trei minute.

Operațiunea de salvare desfășurată atunci de Garda de Coastă și Forțele Aeriene ale Statelor Unite a reușit să recupereze doar 17 supraviețuitori. Restul celor aflați la bord și-au pierdut viața în tragedie.

Abia în 2026, cu ajutorul unor echipamente moderne de scanare a fundului oceanic și al vehiculelor subacvatice operate de la distanță, cercetătorii au reușit să identifice epava. Imaginile obținute au arătat că o mare parte din structura aeronavei s-a păstrat, în ciuda celor peste șapte decenii petrecute pe fundul oceanului.

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