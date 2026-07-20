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Ryanair, prima reacție după ce un pasager a fost la un pas să fie aspirat prin geamul avionului: ”Echipajul nostru a făcut o treabă extraordinară”

De: David Ioan 20/07/2026 | 17:00
Ryanair, prima reacție după ce un pasager a fost la un pas să fie aspirat prin geamul avionului: ”Echipajul nostru a făcut o treabă extraordinară”
Foto: Pixabay
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Ryanair a venit cu cele mai detaliate explicații de până acum privind incidentul grav din prima parte a lunii iulie, când un pasager a fost aproape aspirat în exteriorul unui avion în timpul unui zbor. Compania insistă că siguranța aeronavelor nu este pusă la îndoială și că investigația oficială este în desfășurare.

Incidentul s a produs la bordul unui Boeing 737 operat de Malta Air, parte a grupului Ryanair, pe ruta Salonic – Memmingen. O defecțiune a dus la desprinderea unor fragmente din motor, care au lovit un geam din acril, provocând o depresurizare bruscă. Un pasager, Ljubisa Karović, în vârstă de 61 de ani, a fost tras parțial în exteriorul aeronavei, fiind salvat în ultimul moment de soția sa și de alți doi călători.

Un pasager a fost aproape aspirat în afara avionului

Ryanair afirmă că echipajul a gestionat impecabil situația de urgență. Pasagerul a fost readus în cabină datorită intervenției rapide a celor din jur, iar aeronava a revenit în siguranță la Salonic. Compania spune că a menținut permanent legătura cu familia afectată.

„Echipa noastră de relații cu clienții a fost în contact permanent cu familia încă de la producerea incidentului”, a transmis Neil Sorahan, directorul financiar al grupului.

Acesta a lăudat echipajul:

„Echipajul nostru a făcut o treabă extraordinară și a reușit să aducă aeronava înapoi la Salonic. Toți pasagerii și membrii echipajului au coborât din avion în siguranță. A fost o intervenție excelentă atât din partea însoțitorilor de bord, cât și a piloților”.

În privința eventualelor despăgubiri, Ryanair spune că este prea devreme pentru a lua o decizie. Oficialul companiei a precizat că se va discuta despre compensații abia după finalizarea anchetei tehnice.

„Este mult prea devreme” pentru a discuta despre eventuale compensații, a declarat Sorahan.

Cum comentează Ryanair situaţia

Investigația este coordonată de National Transportation Safety Board (NTSB) din Statele Unite, instituția responsabilă cu analiza incidentelor aviatice. Ryanair afirmă că sprijină pe deplin demersul și pune la dispoziție toate informațiile necesare.

„Salutăm desemnarea NTSB. Aceștia vor desfășura o investigație completă și independentă. Noi colaborăm pe deplin și avem personal la fața locului implicat activ în acordarea de asistență”, a spus Sorahan. Declarațiile reprezintă prima reacție amplă a companiei după comunicatul scurt emis imediat după incident.

Ryanair susține că încrederea pasagerilor nu a fost afectată, iar rezervările pentru sezonul de vară se mențin la un nivel ridicat, în ciuda contextului geopolitic tensionat. Sorahan a subliniat că nici FAA, nici EASA nu au cerut modificări ale operațiunilor Ryanair.

Compania apără siguranța aeronavelor Boeing 737, afirmând că flota respectă cele mai stricte standarde din industrie.

„Suntem foarte mulțumiți de nivelul de siguranță al tuturor celor cinci companii aeriene din grupul nostru; acestea operează la cele mai înalte standarde impuse de reglementările europene în domeniul aviației”, a spus Sorahan.

„De la introducerea lor în exploatare, aceste aeronave Boeing 737 au efectuat literalmente sute de milioane de zboruri la nivel mondial. Sunt, probabil, cele mai sigure avioane construite vreodată, sunt întreținute la standarde foarte înalte, iar noi avem echipaje foarte bine pregătite”, a mai adăugat el.

Concluziile NTSB vor stabili dacă incidentul a fost provocat de o defecțiune tehnică, un defect de fabricație sau alți factori. Până la publicarea raportului oficial, Ryanair afirmă că operațiunile continuă normal și că nu au fost impuse restricții suplimentare pentru aeronavele din flotă.

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