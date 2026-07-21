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Astronomii au detectat, în premieră, o atmosferă în jurul unei planete asemănătoare Pământului

De: Daniel Matei 21/07/2026 | 06:10
Astronomii au detectat, în premieră, o atmosferă în jurul unei planete asemănătoare Pământului
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Shutterstock
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Astronomii au confirmat, pentru prima dată, existența unei atmosfere în jurul unei planete stâncoase aflate în zona locuibilă a stelei sale, un pas important în căutarea unor lumi care ar putea susține viața în afara Sistemului Solar.

Planeta LHS 1140 b ar avea atmosferă

Potrivit The Guardian, planeta, denumită LHS 1140 b, se află la aproximativ 49 de ani-lumină de Pământ, în constelația Cetus. Ea orbitează în jurul unei stele pitice roșii și este considerată una dintre cele mai promițătoare candidate pentru studiul condițiilor necesare apariției vieții.

Descoperirea a fost posibilă după ce cercetătorii au detectat urme de heliu care scapă din atmosfera superioară a planetei, un indiciu puternic că aceasta are o atmosferă. Până acum, astronomii nu reușiseră să confirme o atmosferă în jurul unei planete stâncoase aflate în zona locuibilă a unei stele.

Descoperirea nu e o dovadă a existenței vieții pe planetă

O atmosferă este considerată unul dintre elementele esențiale pentru existența apei lichide și, implicit, pentru apariția vieții. Totuși, cercetătorii subliniază că noua descoperire nu reprezintă o dovadă că planeta este locuibilă sau că găzduiește organisme vii.

LHS 1140 b are o masă de aproximativ 5,6 ori mai mare decât cea a Pământului și un diametru cu circa 70% mai mare. Deși este o planetă stâncoasă, oamenii de știință cred că ar putea conține cantități semnificative de apă, iar unele modele sugerează că ar putea fi chiar o „planetă-ocean”.

Următorul obiectiv al cercetătorilor este analizarea compoziției atmosferei pentru a identifica eventuale gaze precum vapori de apă, oxigen sau dioxid de carbon, care ar putea oferi indicii suplimentare despre condițiile existente pe planetă.

„Este absolut extraordinar. Pentru prima dată putem spune cu încredere că o planetă stâncoasă aflată în zona locuibilă și-a păstrat atmosfera”, a declarat profesorul David Charbonneau, astronom la Universitatea Harvard și coautor al studiului.

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