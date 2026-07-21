Au apărut noi detalii în cazul tragediei din Galați. Mama care și-a lăsat bebelușul să moară de foame avea discernământ

O tragedie greu de imaginat a zguduit Galațiul și a pus pe jar anchetatorii. O tânără de doar 22 de ani a ajuns în fața judecătorilor, fiind acuzată de omor calificat și rele tratamente aplicate minorului, după ce unul dintre copiii săi, un băiețel de doar 2 ani și 9 luni, a fost găsit mort în apartamentul în care locuia familia. Ceea ce au descoperit procurorii în timpul anchetei este de-a dreptul șocant.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, anchetatorii susțin că, pe parcursul mai multor luni, între ianuarie și iunie 2026, copilul nu ar fi primit hrana necesară și nici îngrijirile medicale de care avea nevoie. Procurorii consideră că aceste lipsuri ar fi dus, în final, la decesul micuțului.

Tragedie greu de imaginat în Galați

Descoperirile nu s-au oprit însă aici. În timpul cercetărilor au ieșit la iveală suspiciuni că și ceilalți doi copii ai femeii, sora geamănă a băiețelului decedat și un alt copil în vârstă de cinci ani, ar fi fost supuși acelorași condiții. Potrivit anchetei, și aceștia ar fi fost privați de hrană și de îngrijirile medicale necesare vârstei lor. Cei doi au fost preluați de urgență de autorități și se află acum în grija asistenților maternali.

Șocant este și modul în care tatăl copiilor a aflat că fiul său a murit. Bărbatul se afla într-o altă localitate și, după ce nu a mai reușit să ia legătura cu fosta parteneră, a rugat o persoană apropiată să meargă la apartament. În momentul în care aceasta a ajuns la ușă, a auzit plânsete din interior și a alertat imediat autoritățile.

Un beleluș de doar 2 ani a fost lăsat să moară

La fața locului, echipele de intervenție au făcut o descoperire cutremurătoare. Băiețelul era deja fără viață, iar ceilalți doi copii se aflau într-o stare gravă și aveau nevoie urgentă de îngrijiri medicale. Femeia prezenta răni la nivelul mâinilor în momentul în care a fost găsită de salvatori.

Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze. În timpul investigațiilor s-a discutat inclusiv despre posibilitatea existenței unor tulburări psihice severe, cum ar fi o psihoză post-partum netratată. Cu toate acestea, primele evaluări efectuate în dosar ar indica faptul că tânăra ar fi avut discernământ în momentul în care s-au produs faptele.

Cazul a stârnit revoltă și numeroase întrebări despre condițiile în care au trăit cei trei copii și despre dacă familia a beneficiat sau nu de sprijin din partea instituțiilor competente. Între timp, femeia a fost arestată preventiv pentru 30 de zile și urmează să fie judecată pentru acuzațiile extrem de grave care îi sunt aduse. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

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