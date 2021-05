O mamă a dat naștere celui mai mare bebeluș din lume! Cum arată și cât cântărește exact

O mamă a împărtășit pe TikTok un filmuleț de la nașterea fiului ei, iar greutatea și mărmimea bebelușului i-a șocat pe internauții care au văzut imaginile. Femeia a acumulat cinci milioane de vizionări uluitoare la clip – iar oamenii au glumit că nou-născutul arăta ca un om matur.

O mamă i-a uimit pe oamenii de pe TikTok după ce a dezvăluit cât de mult cântărea fiul ei când s-a născut.

TikToker-ul @ tawnee117 le-a cerut colegilor utilizatori să împărtășească poveștile lor despre nașterea celor mai mari bebeluși – și cu siguranță o mama, Erika Weber, a răspuns videoclipului, susținând că fiul ei cântărea 6,5 kg când s-a născut.

Într-un videoclip care a fost vizionat de peste cinci milioane de ori, Erika a împărtășit o fotografie a fiului ei la doar câteva momente după ce s-a născut, după ce a născut prin cezariană – lucru pe care medicul ei l-a sfătuit cu tărie.

Ea a spus: „Așa că toată lumea mă etichetează în continuare și îmi spune că ar trebui să fac asta.

„La 37 de săptămâni am intrat la ultrasunete și fiul meu cântărea la 9 lb 15 oz, așa că am programat o cezariană.

„Am ajuns să fiu pus în travaliu cu o zi înainte de secțiunea c și am continuat cu o secțiune c, deoarece medicul a recomandat acest lucru și …

A fost îmbrăcat cu hăinuțe de copil de trei luni, la naștere

„Am avut un bebeluș de 6,5 kilograme și a ieșit din spital îmbrăcat cu haine de trei luni, scutece de mărimea unu și acum are șase luni și îmbracă haine de 18 luni.”

De când a fost postat, videoclipul a acumulat peste 1,1 milioane de aprecieri și 5.200 de comentarii de la spectatorii uimiți.

O persoană a spus: „Bro, a ieșit cu un scor de credit întreg”.

Un altul a spus: „Copilul acela a ieșit deja de trei ani”.

„Omul respectiv ar trebui să plătească impozite”, a spus un al treilea.