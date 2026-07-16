Două familii dau în judecată un spital după ce au aflat că bebelușii lor au fost încurcați la naștere, în urmă cu 36 de ani

Două familii din statul american Dakota de Nord au deschis un proces împotriva unui spital, susținând că personalul medical le-a încurcat copiii imediat după naștere. Potrivit plângerii depuse în instanță, cei doi băieți au fost trimiși acasă cu părinții biologici ai celuilalt și au crescut timp de peste 36 de ani fără să știe adevărul.

Proces împotriva spitalului după o eroare descoperită după mai bine de trei decenii

Plângerea a fost depusă pe 7 iulie la Tribunalul Districtual din comitatul Walsh și are ca pârât Christian Unity Hospital Corporation, care operează sub numele Unity Medical Center din orașul Grafton, Dakota de Nord.

Potrivit documentelor depuse în instanță, Kyle Bylin și Jeremy Morrison s-au născut la Unity Medical Center pe 26 ianuarie 1988 și au fost singurii doi copii veniți pe lume în acea zi în spital.

Familiile susțin că bebelușii au fost schimbați imediat după naștere

Reclamanții afirmă că angajații spitalului au încurcat cei doi nou-născuți și i-au trimis acasă cu părinții biologici ai celuilalt copil.

Astfel, cei doi bărbați ar fi fost crescuți de familiile greșite, fără ca nimeni să își dea seama de eroare.

Potrivit plângerii, încurcătura a rămas nedescoperită timp de mai bine de 36 de ani.

Ce solicită reclamanții

Procesul este intentat de cei doi bărbați și de părinții care i-au crescut.

Aceștia formulează cinci capete de acuzare împotriva spitalului: neglijență, provocarea intenționată a suferinței emoționale, provocarea din neglijență a suferinței emoționale, înșelăciune și malpraxis medical.

Reclamanții solicită despăgubiri de peste 50.000 de dolari și au cerut ca procesul să fie judecat de un juriu.

Spitalul respinge toate acuzațiile

În răspunsul depus la dosar, Unity Medical Center a negat toate acuzațiile formulate de reclamanți.

Avocații spitalului susțin că personalul medical „a deținut și a aplicat nivelul corespunzător de competență și pregătire” și că „a acționat în permanență cu grijă, discernământ și diligență rezonabile”.

Instituția solicită instanței respingerea definitivă a procesului.

Spitalul invocă trecerea timpului ca argument juridic

Printre argumentele de apărare, Unity Medical Center susține că acțiunea în instanță ar putea fi respinsă deoarece termenul legal pentru introducerea unui astfel de proces ar fi expirat, invocând „perioada foarte lungă de timp scursă între presupusul incident și introducerea acestei acțiuni”.

Totodată, spitalul a ridicat și posibilitatea existenței unei răspunderi comparative, sugerând că eventualele prejudicii, dacă vor fi constatate, ar putea fi atribuite și altor părți, nu exclusiv instituției medicale.

Atât reclamanții, cât și reprezentanții spitalului au solicitat ca procesul să fie judecat de un juriu.

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