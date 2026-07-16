Mihaela și Horațiu Anastasescu, dați dispăruți după o excursie pe Transalpina. Poliția cere ajutorul populației

Mihaela și Horațiu Anastasescu au fost dați dispăruți după ce au plecat într-o excursie și nu au mai putut fi contactați de familie. Îngrijorați că nu mai știu nimic despre cei doi, apropiații au cerut ajutorul autorităților, iar polițiștii din Hunedoara au început căutările și fac apel la cetățeni să ofere orice informație care ar putea contribui la găsirea cuplului.

Sesizarea cu privire la dispariția celor doi a fost făcută printr-un apel la 112 în cursul zilei de 16 iulie, de tatăl femeii în vârstă de 28 de ani. Potrivit informațiilor transmise de acesta, fiica sa, Mihaela Izabela Anastasescu, și soțul ei, Horațiu Vlad Mihai Anastasescu, în vârstă de 36 de ani, au plecat marți într-o excursie cu cortul pe Transalpina, însă de atunci nu au mai putut fi contactați.

Cei doi sunt căutați de poliție

Familia știa că cei doi intenționau să se oprească la o pensiune din municipiul Hunedoara. Polițiștii au verificat însă această informație și au constatat că aceștia nu s-au cazat la unitatea respectivă. Ultima conversație telefonică dintre cuplu și familie a avut loc pe 15 iulie, în jurul orei 16:00, iar de atunci telefoanele lor nu au mai putut fi accesate.

„Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizată cu privire la cele întâmplate printr-un apel la 112, în data de 16 iulie a.c., în jurul orei 16.40, de către tatăl tinerei de 28 de ani. Potrivit sesizării, fiica sa – Anastasescu Mihaela Izabela – și ginerele său – Anastasescu Horațiu Vlad Mihai, de 36 de ani, ar fi plecat marți într-o excursie cu cortul pe Transalpina, iar de atunci nu ar mai reușit să ia legătura cu ei”, a transmis IPJ Hunedoara.

Pentru a facilita identificarea lor, autoritățile au făcut publice semnalmentele celor doi. Mihaela Izabela Anastasescu are 1,84 metri înălțime, aproximativ 70 de kilograme, constituție atletică, păr blond și ochi albaștri.

Soțul ei, Horațiu Vlad Mihai Anastasescu, are 1,95 metri înălțime, aproximativ 95 de kilograme, păr blond, ochi albaștri, barbă scurtă, o constituție atletică. Acesta are mai multe tatuaje în zona pieptului și a spatelui.

Polițiștii continuă verificările pentru localizarea celor doi și fac apel la persoanele care dețin informații ce ar putea ajuta la găsirea lor. Cei care îi văd sau pot oferi detalii sunt rugați să anunțe de urgență autoritățile, apelând numărul 112 sau prezentându-se la cea mai apropiată secție de poliție.

„Polițiștii continuă cercetările pentru găsirea celor doi și solicită sprijinul cetățenilor. Oricine poate oferi informații utile este rugat să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție”, a mai transmis IPJ Hunedoara.

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