Barbara Palvin și Dylan Sprouse au dezvăluit sexul primului lor copil. Supermodelul însărcinată a vorbit și despre dificultățile sarcinii

La două luni după ce au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată, Barbara Palvin și Dylan Sprouse au dezvăluit că așteaptă o fetiță. Cei doi au vorbit deschis despre emoțiile pe care le trăiesc înainte de venirea pe lume a copilului, dar și despre provocările prin care trece modelul în timpul sarcinii.

Barbara Palvin și Dylan Sprouse vor avea o fetiță

Actorul Dylan Sprouse și soția sa, supermodelul Barbara Palvin, au confirmat că primul lor copil va fi o fetiță.

Anunțul a fost făcut în episodul din 14 iulie al podcastului Wildmen, realizat de Dylan Sprouse și Brendan Columbus.

„Vom avea o fetiță, iar asta mă entuziasmează foarte tare”, a spus Dylan, având-o alături pe Barbara.

Actorul a dezvăluit și porecla pe care cei doi i-au dat-o deja bebelușului.

„Îi spunem principessa. Nu știu de ce am ales asta, dar în italiană înseamnă «prințesă».”

Dylan Sprouse: „Abia aștept să fiu tată de fată”

Dylan Sprouse, în vârstă de 33 de ani, care s-a născut în Italia împreună cu fratele său geamăn, Cole Sprouse, înainte ca familia să se mute în California când aveau doar patru luni, spune că este nerăbdător să înceapă noul capitol al vieții sale.

„De fapt, sunt foarte încântat că voi fi tată de fată”, a spus actorul.

Apoi a glumit:

„Și, sincer, chiar îmi plac petrecerile de ceai.”

Barbara Palvin este convinsă că experiența de a crește o fiică îl va schimba pe soțul ei.

„Cred că îl va face mai calm”, a spus modelul.

Supermodelul se află în al treilea trimestru de sarcină

Barbara Palvin a dezvăluit că a intrat deja în cel de-al treilea trimestru de sarcină.

Deși este fericită că va deveni mamă, modelul Victoria’s Secret a recunoscut că sarcina s-a dovedit mai dificilă decât și-a imaginat.

„Uneori mă simt vinovată pentru că nu mă bucur de sarcină la fel de mult ca multe alte femei. Știu că este un dar. Dar îmi este greu să respir. Nu știu dacă microfonul surprinde asta”, a mărturisit ea.

Probleme cu spatele, somnul și alimentația

Barbara a povestit că se confruntă cu dureri de spate, dificultăți de somn și schimbări ale apetitului, simptome frecvente în timpul sarcinii.

„Simt că am din nou aceleași senzații ca în primul trimestru, pentru că foamea mea a devenit incredibilă. Dacă nu mănânc, mi se face greață. Am foarte mult acid gastric”, a explicat ea.

Modelul spune că și-a dat seama că ar fi trebuit să consume mai multe proteine.

„Ar trebui să mănânc mai multe proteine. Asta a fost greșeala mea și în primul trimestru, că nu mâncam suficient.”

Diagnosticul de endometrioză le-a schimbat planurile

Barbara Palvin a dezvăluit că ea și Dylan își doreau copii de mai mult timp, însă diagnosticul de endometrioză a făcut ca planurile lor să fie amânate.

Modelul a fost operată în luna iunie a anului trecut, înainte ca cei doi să înceapă să încerce să conceapă un copil.

„Am vrut să fac operația înainte să încercăm să avem un copil”, a explicat ea.

Barbara spune că intervenția chirurgicală i-a îmbunătățit fertilitatea.

„În timpul operației au curățat tot, iar acum șansele de a rămâne însărcinată sunt mai mari, pentru că drumul este liber pentru bebelușul lui Dyl”, a spus ea.

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