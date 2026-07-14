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Locul din Grecia unde îndrăgostiții își găseau sfârșitul în Antichitate. Povestea unei legende vechi de peste 2.000 de ani

De: Daniel Matei 15/07/2026 | 00:50
Locul din Grecia unde îndrăgostiții își găseau sfârșitul în Antichitate. Povestea unei legende vechi de peste 2.000 de ani
Sursa foto: Shutterstock
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Insula grecească Lefkada este renumită astăzi pentru plajele sale cu ape turcoaz și stâncile albe spectaculoase. Însă unul dintre cele mai cunoscute locuri ale sale, Capul Lefkada, ascunde o legendă veche de peste două milenii, legată de iubiri neîmpărtășite, sacrificii și tragedii.

Legenda Capului Lefkada din Grecia

Situat în extremitatea sudică a insulei, Capul Lefkada se ridică la aproximativ 60 de metri deasupra Mării Ionice și este dominat astăzi de farul Doukato, construit la sfârșitul secolului al XIX-lea. În Antichitate, însă, stâncile abrupte au devenit locul unor povești care au traversat secolele și au intrat în mitologia greacă, scrie greekreporter.com.

Cea mai cunoscută dintre aceste legende o are în centru pe poeta Sappho din insula Lesbos. Potrivit tradiției, aceasta s-ar fi aruncat de pe stâncile Capului Lefkada după ce iubirea ei pentru Phaon, un tânăr de o frumusețe legendară, nu i-a fost împărtășită. Din acest motiv, locul este cunoscut și astăzi sub numele de „Săritura lui Sappho”.

Totuși, istoricii și filologii moderni privesc cu scepticism această poveste. Unii consideră că legenda a fost inventată de poeții din Antichitate, în timp ce alții susțin că a fost creată mult mai târziu, pentru a ascunde adevărata natură a poeziei lui Sappho – cunoscută pentru versurile dedicate femeilor și pentru influența pe care a avut-o asupra literaturii universale.

Un loc înconjurat de mituri

Capul Lefkada este asociat și cu alte legende. Potrivit unor surse antice, în apropierea stâncilor exista un templu dedicat zeului Apollo, iar în trecut aici ar fi avut loc chiar ritualuri de sacrificiu, oamenii fiind aruncați de pe faleză pentru a îmbuna zeii. Ulterior, aceste practici ar fi fost înlocuite cu sacrificii de animale.

Alte mituri spun că însăși Afrodita s-ar fi aruncat de pe stânci după moartea iubitului său, Adonis. Fiind zeiță, aceasta ar fi supraviețuit căderii și ar fi ieșit nevătămată din mare. Există și o legendă potrivit căreia numele insulei provine de la personajul mitologic Leukatas, deși mulți cercetători cred că Lefkada își datorează numele stâncilor sale albe, deoarece cuvântul grec „lefkos” înseamnă „alb”.

Astăzi, Capul Lefkada este una dintre cele mai vizitate atracții turistice ale insulei. De lângă farul Doukato, turiștii pot admira apusul peste Marea Ionică și priveliștea către insulele Ithaca și Kefalonia, într-un loc unde frumusețea naturii se împletește cu unele dintre cele mai fascinante legende ale Greciei antice.

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