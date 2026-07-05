Grecia introduce amenzi mari și suspendarea permisului pentru șoferii care folosesc ceasuri inteligente în timp ce conduc

Șoferii care călătoresc în această vară în Grecia trebuie să fie atenți la noile reguli de circulație. Autoritățile elene au înăsprit sancțiunile pentru folosirea dispozitivelor electronice în timpul condusului, iar interdicția nu mai vizează doar telefoanele mobile, ci și smartwatch-urile, tabletele și alte dispozitive portabile.

Potrivit noului Cod Rutier, un șofer prins folosind un astfel de dispozitiv la volan riscă o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile, chiar dacă nu provoacă un accident, informează protothema.gr.

Ceasurile inteligente, tratate la fel ca telefonul mobil

Noile prevederi urmăresc reducerea accidentelor provocate de neatenția la volan. Din acest motiv, autoritățile consideră că orice dispozitiv care poate distrage atenția șoferului reprezintă un risc, inclusiv ceasurile inteligente.

În cazul unor abateri repetate sau dacă utilizarea dispozitivului contribuie la producerea unui accident, sancțiunile cresc semnificativ. În cele mai grave situații, amenzile pot ajunge la 4.000 de euro, iar permisul poate fi suspendat pentru până la opt ani.

Noul Cod Rutier din Grecia prevede sancțiuni mai aspre și pentru alte încălcări frecvente ale regulilor de circulație. De exemplu, nepurtarea centurii de siguranță sau trecerea pe culoarea roșie a semaforului se numără printre abaterile pentru care amenzile și perioadele de suspendare a permisului au fost majorate.

Autoritățile elene spun că scopul noilor măsuri este reducerea numărului de accidente și descurajarea comportamentelor care pun în pericol siguranța rutieră. Grecia este una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, astfel că noile reguli îi vizează și pe șoferii străini care circulă pe drumurile din această țară.

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