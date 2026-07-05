Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta ei de tiramisu. Cum îl prepari pas cu pas

Gabriela Cristea petrece tot mai mult timp în bucătăria casei sale, unde găsește mereu inspirație pentru rețete simple și apreciate. De curând, vedeta a pregătit un desert clasic, preferat de mulți români: tiramisu, un preparat de sezon ușor de făcut și cu rezultat garantat.

Deși s-a retras o perioadă de pe micile ecrane, Gabriela Cristea nu a dispărut din atenția publicului. După pauza prelungită, fosta prezentatoare TV a revenit cu propriul podcast, unde își păstrează comunitatea aproape și continuă să fie prezentă în mediul online.

Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta ei de tiramisu

Cei care o urmăresc știu că rareori stă locului. De cele mai multe ori, Gabriela Cristea apare în bucătărie, locul în care pregătește mâncăruri pentru familie și experimentează rețete noi. De această dată, soția lui Tavi Clonda a ales să îi răsfețe pe cei dragi cu un tiramisu clasic, pentru care a oferit atât ingredientele, cât și modul de preparare.

Pentru un tiramisu fresh, ca în Italia, sunt necesare câteva ingrediente de bază: patru ouă, pișcoturi, 500 de grame de mascarpone, 100 de grame de zahăr plus două lingurițe pentru cafea, esență de vanilie opțional, cafea și cacao. Vedeta a început prin a prepara cafeaua, pe care a îndulcit-o și a lăsat-o la răcit. A separat apoi albușurile de gălbenușuri, bătând albușurile până devin ferme, moment în care a adăugat jumătate din cantitatea de zahăr.

Cum îl prepari pas cu pas

Gălbenușurile au fost mixate separat cu restul de zahăr până când compoziția și-a schimbat culoarea și volumul. Mascarponele rece a fost încorporat în crema de gălbenușuri, urmat de esența de vanilie. La final, cele două compoziții au fost amestecate pentru a obține crema finală.

Ultimul pas constă în trecerea pișcoturilor prin cafea și așezarea lor în tavă, urmate de un strat generos de cremă. Procedura se repetă în funcție de numărul de straturi dorit, iar desertul se finalizează cu un praf de cacao. Rezultatul este un tiramisu clasic, ușor de preparat și potrivit pentru orice moment al zilei.

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