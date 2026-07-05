Acasă » Știri » Kyle Richards va deveni bunică! Fiica vedetei din „The Real Housewives of Beverly Hills”, Farrah Aldjufrie, este însărcinată cu primul copil

Kyle Richards va deveni bunică! Fiica vedetei din „The Real Housewives of Beverly Hills”, Farrah Aldjufrie, este însărcinată cu primul copil

De: Paul Hangerli 06/07/2026 | 00:30
Kyle Richards va deveni bunică! Fiica vedetei din „The Real Housewives of Beverly Hills”, Farrah Aldjufrie, este însărcinată cu primul copil
Farrah Aldjufrie este gravidă pentru prima dată, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Familia lui Kyle Richards are motive de sărbătoare. Farrah Aldjufrie, fiica cea mare a vedetei din The Real Housewives of Beverly Hills, a anunțat că este însărcinată și va deveni mamă pentru prima dată la sfârșitul lunii noiembrie. Vestea a stârnit un val de reacții emoționante din partea întregii familii, iar Kyle Richards se pregătește să devină bunică pentru prima dată.

Farrah și-a anunțat sarcina printr-o postare emoționantă

Farrah Brittany Aldjufrie, în vârstă de 37 de ani, a ales să împărtășească vestea pe Instagram, unde a publicat mai multe fotografii în care își arată ecografia și burtica de gravidă.

Agentul imobiliar și vedeta de televiziune a dezvăluit totodată că bebelușul urmează să vină pe lume la sfârșitul lunii noiembrie.

„Cea mai emoționantă lansare a mea de până acum. Vine la sfârșitul lui noiembrie 2026.”

Anunțul marchează un moment important pentru întreaga familie Richards, Kyle urmând să devină bunică pentru prima dată.

Kyle Richards și Mauricio Umansky au reacționat imediat

La doar câteva minute după publicarea fotografiilor, secțiunea de comentarii s-a umplut de mesaje de felicitare din partea familiei.

Kyle Richards și-a exprimat emoția printr-un mesaj adresat fiicei sale.

„Abia aștept acest nou capitol! Te iubesc atât de mult, Fairy!”

Ulterior, vedeta a redistribuit anunțul și pe Instagram Stories, unde a scris simplu:

„Vom avea un bebeluș.”

La fel de emoționat s-a arătat și Mauricio Umansky, fostul soț al lui Kyle și tatăl vitreg al lui Farrah, care a crescut-o încă din copilărie.

„Ești superbă și sunt atât de fericit pentru noi toți. Acest copil va fi atât de iubit. Abia aștept! Woohoo!”

Surorile și întreaga familie au sărbătorit vestea

Farrah este fiica lui Kyle Richards din prima căsătorie, cu Guraish Aldjufrie, însă are o relație foarte apropiată și cu Mauricio Umansky, precum și cu surorile sale vitrege, Alexia, Sophia și Portia.

Toate au reacționat cu entuziasm.

Alexia a scris:

„Faceți loc pentru mătușa Alex!”

Sophia a transmis două mesaje:

„Abia aștept copilul nostru.”

și apoi:

„Cea mai frumoasă veste din întreaga mea viață!”

Portia și-a exprimat și ea bucuria:

„Vom avea un bebeluș!”

Printre cei care au felicitat-o s-a numărat și verișoara sa, Nicky Hilton, care a comentat simplu:

„Yayyyy!”

De asemenea, prietenul apropiat al familiei, Justin Sylvester, a reacționat entuziast:

„Ohhhhhh, bebeluș!”

O veste care vine după o despărțire dificilă

Sarcina lui Farrah vine la mai bine de doi ani după despărțirea de fostul logodnic, Alex Manos.

Cei doi și-au anulat logodna după șase ani de relație.

Potrivit unei surse citate de Us Weekly în martie 2024, Farrah a fost cea care a decis să încheie relația.

„Farrah și Alex și-au anulat logodna în toamna trecută. Farrah a fost cea care a încheiat relația. Simțea că a așteptat mult timp cererea în căsătorie, iar după ce aceasta a avut loc, dinamica relației lor s-a schimbat și nu se mai aflau într-un moment bun.”

Aceeași sursă a explicat și motivul rupturii.

„Farrah a simțit că Alex nu era la fel de dornic și entuziasmat în privința organizării nunții, iar sentimentele nu mai erau reciproce. Relația ajunsese într-un impas.”

Carieră în imobiliare și succes pe Netflix

Farrah este unul dintre cei mai cunoscuți agenți imobiliari din Los Angeles și lucrează în cadrul companiei The Agency, fondată de Mauricio Umansky.

Activitatea firmei a fost prezentată în serialul Netflix Buying Beverly Hills, unde Farrah a apărut alături de Mauricio și de sora ei, Alexia.

Pasiunea pentru imobiliare s-a născut încă din copilărie.

„Am fost interesată de imobiliare încă de când eram foarte mică. Mergeam împreună cu mama și Mauricio la vizionări de case când aveam șase, șapte sau opt ani și îmi plăcea enorm să descopăr toate acele locuințe.”

Ea spune că experiențele din copilărie au făcut-o să îndrăgească această profesie.

„Cunosc foarte bine Los Angelesul din punct de vedere geografic, pentru că am crescut aici. În primii opt ani am fost singură la părinți și am petrecut foarte mult timp cu ei, fiind foarte interesată de tot ceea ce făcea Mauricio. Dar am și propria mea pasiune pentru proprietăți, iar Los Angeles găzduiește unele dintre cele mai spectaculoase case și stiluri de viață din lume.”

Kyle Richards: „Fiicele mele sunt cele mai bune prietene”

De-a lungul anilor, Kyle Richards a vorbit în repetate rânduri despre relația specială dintre cele patru fiice ale sale și despre legătura extrem de apropiată dintre ele.

Într-un interviu acordat în 2024, vedeta mărturisea:

„Sunt mereu fascinată de relația dintre fiicele mele, pentru că sunt cu adevărat cele mai bune prietene una pentru cealaltă.”

Acum, familia Richards se pregătește pentru un nou capitol, iar venirea pe lume a primului nepot al lui Kyle Richards promite să fie unul dintre cele mai fericite momente din viața celebrei familii.

CITEȘTE ȘI:  Influencerița Emilie Kiser, care și-a pierdut fiul de 3 ani în piscina familiei, este însărcinată din nou!

Influencera Daisy Keech este însărcinată. Ea și soțul ei, fost concurent „Survivor”, vor deveni părinți pentru prima dată

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Parlamentarii britanici cer interzicerea desenului animat „Masha și Ursul”. Care este motivul
Știri
Parlamentarii britanici cer interzicerea desenului animat „Masha și Ursul”. Care este motivul
Scandal la CM 2026! Donald Trump ar fi cerut FIFA să reanalizeze suspendarea lui Balogun
Știri
Scandal la CM 2026! Donald Trump ar fi cerut FIFA să reanalizeze suspendarea lui Balogun
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Mediafax
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, participă la Summitul NATO de la Ankara, deși este urmărit penal de DNA
Gandul.ro
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, participă la Summitul NATO de la Ankara,...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
Ucraina vrea ca jumătate dintre infanteriști să fie voluntari străini. Ce salarii oferă Kievul pentru a lupta cu rușii
Adevarul
Ucraina vrea ca jumătate dintre infanteriști să fie voluntari străini. Ce salarii oferă...
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
Digi24
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
Șase sfere MISTERIOASE au apărut pe o plajă. Nimeni nu îndrăznește să le atingă
Mediafax
Șase sfere MISTERIOASE au apărut pe o plajă. Nimeni nu îndrăznește să le...
Parteneri
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Nuntă ca în filme pentru Andrei Leonte și Laura. Imagini de poveste de la evenimentul cel mare
Click.ro
Nuntă ca în filme pentru Andrei Leonte și Laura. Imagini de poveste de la evenimentul...
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
Digi 24
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
Promotor.ro
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, participă la Summitul NATO de la Ankara, deși este urmărit penal de DNA
Gandul.ro
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, participă la Summitul NATO de la Ankara, deși este...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Parlamentarii britanici cer interzicerea desenului animat „Masha și Ursul”. Care este motivul
Parlamentarii britanici cer interzicerea desenului animat „Masha și Ursul”. Care este motivul
Scandal la CM 2026! Donald Trump ar fi cerut FIFA să reanalizeze suspendarea lui Balogun
Scandal la CM 2026! Donald Trump ar fi cerut FIFA să reanalizeze suspendarea lui Balogun
Tragedie în Neamț. Un muncitor forestier de 30 de ani a murit după ce a fost lovit de un copac. Poliția ...
Tragedie în Neamț. Un muncitor forestier de 30 de ani a murit după ce a fost lovit de un copac. Poliția anchetează un posibil accident de muncă
Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta ei de tiramisu. Cum îl prepari pas cu pas
Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta ei de tiramisu. Cum îl prepari pas cu pas
Tori Spelling, mărturisire emoționantă la doi ani de la moartea lui Shannen Doherty: „Am plâns ...
Tori Spelling, mărturisire emoționantă la doi ani de la moartea lui Shannen Doherty: „Am plâns mai mult decât atunci când l-am pierdut pe tata”
Val de pensiuni scoase la vânzare în Bran-Moieciu. Motivele pentru care proprietarii renunță
Val de pensiuni scoase la vânzare în Bran-Moieciu. Motivele pentru care proprietarii renunță
Vezi toate știrile