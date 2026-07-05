Kyle Richards va deveni bunică! Fiica vedetei din „The Real Housewives of Beverly Hills”, Farrah Aldjufrie, este însărcinată cu primul copil

Familia lui Kyle Richards are motive de sărbătoare. Farrah Aldjufrie, fiica cea mare a vedetei din The Real Housewives of Beverly Hills, a anunțat că este însărcinată și va deveni mamă pentru prima dată la sfârșitul lunii noiembrie. Vestea a stârnit un val de reacții emoționante din partea întregii familii, iar Kyle Richards se pregătește să devină bunică pentru prima dată.

Farrah și-a anunțat sarcina printr-o postare emoționantă

Farrah Brittany Aldjufrie, în vârstă de 37 de ani, a ales să împărtășească vestea pe Instagram, unde a publicat mai multe fotografii în care își arată ecografia și burtica de gravidă.

Agentul imobiliar și vedeta de televiziune a dezvăluit totodată că bebelușul urmează să vină pe lume la sfârșitul lunii noiembrie.

„Cea mai emoționantă lansare a mea de până acum. Vine la sfârșitul lui noiembrie 2026.”

Anunțul marchează un moment important pentru întreaga familie Richards, Kyle urmând să devină bunică pentru prima dată.

Kyle Richards și Mauricio Umansky au reacționat imediat

La doar câteva minute după publicarea fotografiilor, secțiunea de comentarii s-a umplut de mesaje de felicitare din partea familiei.

Kyle Richards și-a exprimat emoția printr-un mesaj adresat fiicei sale.

„Abia aștept acest nou capitol! Te iubesc atât de mult, Fairy!”

Ulterior, vedeta a redistribuit anunțul și pe Instagram Stories, unde a scris simplu:

„Vom avea un bebeluș.”

La fel de emoționat s-a arătat și Mauricio Umansky, fostul soț al lui Kyle și tatăl vitreg al lui Farrah, care a crescut-o încă din copilărie.

„Ești superbă și sunt atât de fericit pentru noi toți. Acest copil va fi atât de iubit. Abia aștept! Woohoo!”

Surorile și întreaga familie au sărbătorit vestea

Farrah este fiica lui Kyle Richards din prima căsătorie, cu Guraish Aldjufrie, însă are o relație foarte apropiată și cu Mauricio Umansky, precum și cu surorile sale vitrege, Alexia, Sophia și Portia.

Toate au reacționat cu entuziasm.

Alexia a scris:

„Faceți loc pentru mătușa Alex!”

Sophia a transmis două mesaje:

„Abia aștept copilul nostru.”

și apoi:

„Cea mai frumoasă veste din întreaga mea viață!”

Portia și-a exprimat și ea bucuria:

„Vom avea un bebeluș!”

Printre cei care au felicitat-o s-a numărat și verișoara sa, Nicky Hilton, care a comentat simplu:

„Yayyyy!”

De asemenea, prietenul apropiat al familiei, Justin Sylvester, a reacționat entuziast:

„Ohhhhhh, bebeluș!”

O veste care vine după o despărțire dificilă

Sarcina lui Farrah vine la mai bine de doi ani după despărțirea de fostul logodnic, Alex Manos.

Cei doi și-au anulat logodna după șase ani de relație.

Potrivit unei surse citate de Us Weekly în martie 2024, Farrah a fost cea care a decis să încheie relația.

„Farrah și Alex și-au anulat logodna în toamna trecută. Farrah a fost cea care a încheiat relația. Simțea că a așteptat mult timp cererea în căsătorie, iar după ce aceasta a avut loc, dinamica relației lor s-a schimbat și nu se mai aflau într-un moment bun.”

Aceeași sursă a explicat și motivul rupturii.

„Farrah a simțit că Alex nu era la fel de dornic și entuziasmat în privința organizării nunții, iar sentimentele nu mai erau reciproce. Relația ajunsese într-un impas.”

Carieră în imobiliare și succes pe Netflix

Farrah este unul dintre cei mai cunoscuți agenți imobiliari din Los Angeles și lucrează în cadrul companiei The Agency, fondată de Mauricio Umansky.

Activitatea firmei a fost prezentată în serialul Netflix Buying Beverly Hills, unde Farrah a apărut alături de Mauricio și de sora ei, Alexia.

Pasiunea pentru imobiliare s-a născut încă din copilărie.

„Am fost interesată de imobiliare încă de când eram foarte mică. Mergeam împreună cu mama și Mauricio la vizionări de case când aveam șase, șapte sau opt ani și îmi plăcea enorm să descopăr toate acele locuințe.”

Ea spune că experiențele din copilărie au făcut-o să îndrăgească această profesie.

„Cunosc foarte bine Los Angelesul din punct de vedere geografic, pentru că am crescut aici. În primii opt ani am fost singură la părinți și am petrecut foarte mult timp cu ei, fiind foarte interesată de tot ceea ce făcea Mauricio. Dar am și propria mea pasiune pentru proprietăți, iar Los Angeles găzduiește unele dintre cele mai spectaculoase case și stiluri de viață din lume.”

Kyle Richards: „Fiicele mele sunt cele mai bune prietene”

De-a lungul anilor, Kyle Richards a vorbit în repetate rânduri despre relația specială dintre cele patru fiice ale sale și despre legătura extrem de apropiată dintre ele.

Într-un interviu acordat în 2024, vedeta mărturisea:

„Sunt mereu fascinată de relația dintre fiicele mele, pentru că sunt cu adevărat cele mai bune prietene una pentru cealaltă.”

Acum, familia Richards se pregătește pentru un nou capitol, iar venirea pe lume a primului nepot al lui Kyle Richards promite să fie unul dintre cele mai fericite momente din viața celebrei familii.

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