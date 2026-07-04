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Influencerița Emilie Kiser, care și-a pierdut fiul de 3 ani în piscina familiei, este însărcinată din nou!

De: Irina Maria Daniela 04/07/2026 | 23:30
Influencerița Emilie Kiser, care și-a pierdut fiul de 3 ani în piscina familiei, este însărcinată din nou!
Influencerița Emilie Kiser, care și-a pierdut fiul de 3 ani în piscina familiei, este însărcinată din nou! Foto: Instagram
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Influencera Emilie Kiser este însărcinată din nou! Ea și soțul său, Brady Kiser, urmează să devină părinți pentru a treia oară, după ce fiul lor de 3 ani s-a înecat în piscină. Află detalii!

Influencerița Emilie Kiser este însărcinată

Anunțul a fost publicat de vedetă într-o postare pe Instagram, pe 3 iulie. Cei doi mai au un fiu pe nume Teddy, în vârstă de 15 luni. Anterior, au mai avut un băiețel în vârstă de 3 ani, care a murit în urma unui accident casnic în 2025. Acesta s-a înecat în piscina familiei.

„Suntem atât de recunoscători și de emoționați să împărtășim faptul că familia noastră se va mări cu încă un copil. Această veste pare încă ireală și a fost deja o rază de lumină în unele dintre cele mai întunecate zile prin care am trecut”, a scris Emilie în mesajul care a însoțit anunțul.

Vrea ca viața familiei sale să fie privată

Cu toate că este influenceră și își câștigă existența expunând public detalii din viața ea, Emilie Kiser și-a anunțat fanii că nu va face același lucru cu familia sa. Aceasta susține că nu are de gând să împărtășească multe detalii despre noua ei sarcină.

„Așa cum am spus și anul trecut, intimitatea familiei mele va fi întotdeauna prioritatea mea. Din acest motiv, nu știu cât de multe voi împărtăși despre această sarcină și despre următoarea etapă a vieții noastre, dar vă mulțumesc pentru înțelegerea și respectarea acestor limite”, a mai scris vedeta în același mesaj.

Emilie Kiser le-a mai spus fanilor săi că noua sarcină este o rază de speranță și o reală bucurie pentru familia lor, care a fost greu încercată. Este recunoscătoare pentru toate mesajele pozitive și gândurile bune venite din exterior.

„Acest bebeluș a adus deja atât de multă speranță și bucurie în casa noastră și prețuim fiecare clipă petrecută împreună. Vă mulțumim, încă de pe acum, pentru toată dragostea, gândurile bune și sprijinul pe care ni le oferiți în acest nou capitol al familiei noastre. Vă iubim!”, a conchis Emilie Kiser.

Fiul de 3 ani a murit înecat în piscină

Trigg, în vârstă de 3 ani, a căzut în piscina din curtea casei familiei din statul Arizona pe 12 mai 2025 și a fost transportat de urgență la spital. După șase zile de luptă pentru viață, băiețelul a murit pe 18 mai.

„Nu te vindeci niciodată după o astfel de pierdere. Înveți doar să trăiești cu durerea. Foarte multă terapie, făcută în mod constant. Și convingerea că fiecare om merită iubire, empatie și iertare. În plus, am învățat să nu-mi mai pese de părerile altora, iar terapia m-a ajutat enorm și în această privință”, a răspuns ea pe TikTok.

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