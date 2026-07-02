Actrița de la Hollywood, însărcinată pentru prima oară! A ținut totul secret

Elizabeth Olsen traversează o perioadă importantă în plan personal, după ce a confirmat că este însărcinată și urmează să devină mamă pentru prima dată. Actrița în vârstă de 37 de ani și partenerul ei, muzicianul Robbie Arnett, au ales în toți acești ani să își păstreze relația într-o zonă discretă, departe de atenția publicului.

Primele semne au apărut recent, când Olsen a fost surprinsă la prânz într-un restaurant din Los Angeles. Fotografiile o arătau purtând o ținută lejeră, care lăsa să se observe burtica de gravidă, iar la plecare actrița își mângâia abdomenul, gest care a alimentat speculațiile ce aveau să fie confirmate ulterior. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Elizabeth Olsen își mărește familia

Relația dintre Elizabeth Olsen și Robbie Arnett a început în 2017, în timpul unei vacanțe în Mexic, unde s-au cunoscut prin intermediul unui prieten. Prima lor apariție publică a avut loc în martie același an, iar în 2018 au decis să locuiască împreună. În 2019 au circulat zvonuri despre o posibilă logodnă, însă cuplul nu a comentat atunci informațiile.

Actrița a confirmat căsătoria abia în 2021, într-un mod neașteptat, referindu-se la Arnett drept „soțul meu” într-un interviu. Ulterior, Olsen a explicat că nunta avusese loc în secret, înainte de pandemia de COVID-19:

„Am fugit și ne-am căsătorit, iar apoi am făcut și o nuntă, la un alt moment. A fost înainte de COVID”.

Actrița este însărcinată

Dorul de a deveni mamă nu este nou pentru Elizabeth Olsen. În 2021, într-o discuție radio, aceasta vorbea deschis despre dilema de a găsi momentul potrivit pentru a avea copii:

„În ce moment rămân însărcinată? În ce moment îl voi avea pe primul meu copil? Peste cinci ani? Pentru că atunci mai am doar această fereastră”.

Tot atunci, actrița povestea că i-a cerut chiar lui Kevin Feige un sfat legat de planurile de familie, având în vedere ritmul intens al producțiilor Marvel.

„Mi-a spus: „Îți voi spune același lucru pe care i l-am spus și lui Zoe Saldana și Scarlett Johansson: Trăiește-ți viața, iar noi ne vom adapta în funcție de tine.” Sincer, este cel mai bun răspuns pe care îl poate da un șef”.

Înainte de relația cu Robbie Arnett, Olsen a avut o relație de aproximativ trei ani cu actorul Boyd Holbrook, alături de care a fost logodită, despărțirea având loc în 2014. Acum, la aproape un deceniu distanță, Elizabeth Olsen și Robbie Arnett se pregătesc să intre într-o nouă etapă, urmând să își întâmpine primul copil.

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