Prima declarație oficială a Andreei Popescu despre Dan Alexa: ”Nu știu ce planuri are Dumnezeu”

Andreea Popescu și Dan Alexa au fost în ultima perioadă subiect de discuție intens în mediul online. Cei doi au fost văzuți de mai multe ori împreună, iar speculațiile nu au întârziat să apară. Acum, fosta lui Rareș Cojoc face primele declarații oficiale.

Andreea Popescu și Dan Alexa au fost surprinși în timp ce se aflau în club, iar ea încerca prin toate metodele să îi atragă atenția. În final, fostul fotbalist a ajuns acasă la brunetă, de unde a plecat abia următoarea zi. În acel moment, niciunul dintre ei nu a dorit să abordeze subiectul. Acum, însă, lucrurile s-au schimbat, așa că vedeta a vrut să lămurească situația și să răspundă celei mai arzătoare întrebări: este sau nu într-o relație cu Dan Alexa.

Prima declarație oficială a Andreei Popescu despre Dan Alexa

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după ani întregi de mariaj. Cei doi au trei copii, iar după separare au hotărât să aibă custodie comună. Pe de altă parte, aceștia locuiesc cu influencerița, dar asta nu înseamnă că ea nu are momentele ei de relaxare. De-a lungul timpului s-a zvonit că ea și fostul fotbalist, Dan Alexa, ar forma un cuplu, însă vedeta nu a confirmat nimic. După mai multe imagini în care au fost surprinși împreună, bruneta a decis că este momentul să clarifice situația.

Ea a postat un videoclip pe rețelele de socializare, acolo unde a explicat că în acest moment este o femeie singură. Andreea a subliniat că nu își dorește o relație, doar de dragul de a o avea și vrea să se concentreze pe viața sa personală. Mai mult decât atât, a spus că de două săptămâni a apelat la ajutorul unui psiholog și face terapie.

Vreau să fac o declarație publică în care vă spun că eu sunt femeie singură. Nu am pe nimeni în viața mea. Cât o să rămân singură? Asta numai Dumnezeu știe. (…) O perioadă lungă de timp vreau să mă focusez pe alte lucruri și nu vreau să mă arunc într-o relație care nu este wow. Cred că întâi trebuie să mă vindec pe mine profund de tot ce mi s-a întâmplat în ultimele luni. Fac terapie și de două ori pe săptămână. (…) Sunt o femeie singură care nu își dorește niciun fel de relație în momentul de față. Nu știu ce planuri are Dumnezeu cu mine, o să vedem. O să mă las surprinsă, a spus Andreea Popescu.

De asemenea, fosta dansatoare a Deliei a precizat că și copiii ei merg la terapie.

Copiii merg la terapie, toți facem terapie, lucru pe care poate ar fi trebuit să îl facem înainte, dar niciodată nu este prea târziu, a mai adăugat ea.

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