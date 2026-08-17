Șoferii din România au parte de o veste bună la pompă. Motorina standard s-a ieftinit, după intrarea în vigoare a primei etape a mecanismului de „acciză dinamică”. În București, prețurile au coborât până la pragul de 9,99 lei pe litru, iar reducerea se poate traduce într-o economie de zeci de lei pentru cei care își umplu rezervorul.

Mecanismul a intrat în vigoare la 16 august 2026, iar prima etapă prevede o reducere cu 20% a accizei pentru motorina standard. Cu TVA inclus, impactul calculat asupra prețului final este de aproximativ 68 de bani pentru fiecare litru.

Cât costă motorina în București

Prețul diferă în funcție de companie și chiar de stația aleasă. Potrivit datelor disponibile pentru 17 august 2026, în principalele rețele din Capitală, motorina standard are următoarele prețuri: Petrom 9,99 lei/litru, SOCAR 9,99 lei/litru, MOL 10,05 lei/litru, OMV 10,05 lei/litru, Rompetrol 10,05 lei/litru și Lukoil 10,35 lei/litru. Astfel, șoferii care caută cel mai mic preț din această listă pot găsi motorină standard la 9,99 lei/litru, la Petrom și SOCAR.

La nivel național, prețul mediu al motorinei standard este pe 17 august de aproximativ 10,11 lei/litru, potrivit datelor centralizate de PretCarburant.ro.

Cât economisești la un plin de motorină

Reducerea de aproximativ 68 de bani pe litru începe să se simtă mai ales atunci când rezervorul este alimentat complet. Pentru un rezervor de 50 de litri, economia ajunge la aproximativ 34 de lei. În cazul unui rezervor de 60 de litri, diferența este de aproximativ 41 de lei, dacă întreaga reducere fiscală se reflectă în prețul de la pompă.

Pentru șoferii care alimentează frecvent, suma economisită poate deveni mai consistentă de la o lună la alta. Impactul este cu atât mai important pentru transportatori sau agricultori, care consumă cantități mari de motorină.

Ce este, de fapt, „acciza dinamică”

Reducerea actuală nu înseamnă că acciza la motorină a fost micșorată definitiv. Este vorba despre un mecanism prin care nivelul accizei poate fi ajustat în funcție de evoluția prețurilor carburanților și a cotațiilor internaționale. Scopul este de a limita, într-o anumită măsură, efectul unor creșteri importante ale prețului petrolului asupra consumatorilor. Mecanismul prevede reduceri ale accizei în mai multe trepte, cuprinse între 5% și 25%. Pentru motorină, reducerea maximă ar putea avea un impact de aproximativ 85 de bani pe litru asupra prețului final. Deocamdată, începând cu 16 august, se aplică prima reducere, de 20%. Evoluția prețurilor la pompă și a cotațiilor petroliere va determina eventualele ajustări ulterioare.

Unde pot verifica șoferii prețul înainte să alimenteze

Cei care vor să compare prețurile înainte de a ajunge la benzinărie pot folosi Monitorul Prețurilor, platforma Consiliului Concurenței. Acolo pot fi verificate prețurile raportate de rețelele participante și pot fi identificate stațiile dintr-o anumită zonă, în funcție de tipul de carburant.

Totuși, prețul afișat pe platformă are caracter informativ și poate suferi modificări. Prețul afișat efectiv la pompă este cel valabil în momentul alimentării.

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