Noi detalii despre moartea lui Hayden Panettiere. Ce a dezvăluit apelul la 911

Apar primele informații despre circumstanțele morții lui Hayden Panettiere, după ce înregistrarea apelului la 911 a fost obținută de presă. Actrița din „Heroes” și „Nashville” a fost găsită fără suflare în locuința sa din Carolina de Sud, iar apelul la serviciile de urgență a oferit câteva detalii despre ultimele sale momente.

Potrivit Page Six, apelul la 911 a fost efectuat luni, 17 august, la ora 13:51, după ce un prieten al actriței a găsit-o inconștientă în locuință.

Persoana care a sunat la serviciile de urgență a cerut ajutor medical, iar dispeceratul a fost informat că femeia se afla în stop cardiac.

Ce s-a auzit în apelul la 911

În timpul apelului, persoana care a cerut ajutor a menționat și posibilitatea unei supradoze. Informația apare în înregistrarea apelului, însă nu reprezintă cauza oficială a morții lui Hayden Panettiere.

Echipajele medicale au ajuns la locuința actriței și au încercat să o resusciteze. Potrivit informațiilor obținute de Page Six, Panettiere a fost declarată moartă la ora 14:32. Autoritățile nu au anunțat până în prezent cauza oficială a decesului.

Poliția nu suspectează o crimă

Poliția investighează circumstanțele morții actriței, însă nu există indicii că aceasta ar fi fost victima unei infracțiuni.

Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Actrița devenise cunoscută în întreaga lume după rolul lui Claire Bennet din serialul „Heroes”, iar ulterior a interpretat-o pe Juliette Barnes în „Nashville”. A mai jucat în filme precum „Remember the Titans”, „Scream 4” și „Scream VI”.

În ultimii ani, Hayden Panettiere a vorbit deschis despre provocările și procesul ei de recuperare, iar în anul 2025 a lansat cartea de memorii intitulată „This Is Me: A Reckoning”. În volum, aceasta vorbește despre presiunea faimei din copilărie, maternitate, sănătate mintală și pierderea fratelui ei mai mic, Jansen Panettiere, care a murit în 2023 la vârsta de 28 de ani.

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