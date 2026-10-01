Jimmy Kimmel, acuzat că se preface că este prieten cu Jimmy Fallon. Cum i-a răspuns lui Howard Stern

Jimmy Kimmel respinge afirmațiile lui Howard Stern potrivit cărora prietenia sa cu Jimmy Fallon ar fi doar de fațadă. Realizatorul TV a răspuns ironic și a susținut că nu ar avea nici timpul și nici vreun motiv să întrețină o relație falsă cu unul dintre rivalii săi din televiziune.

Schimbul de replici a avut loc în timpul unei apariții a lui Jimmy Kimmel în emisiunea lui Howard Stern. La un moment dat, gazda i-a spus direct invitatului său că nu crede în prietenia acestuia cu Jimmy Fallon, prezentatorul „The Tonight Show”, potrivit Entertainment Weekly.

„Aș vrea pur și simplu să recunoști. Nu-ți place să petreci timp cu Jimmy Fallon”, i-a spus Howard Stern.

Kimmel a respins imediat afirmația și a spus că îi este greu să-și imagineze că cineva nu s-ar distra în compania lui Fallon.

„Este foarte amuzant”, a spus el.

Jimmy Kimmel: „Crezi că am atât de mult timp liber?”

Howard Stern a insistat și a susținut că nu crede că relația dintre cei doi prezentatori este atât de apropiată pe cât lasă Kimmel să se înțeleagă. Replica acestuia nu s-a lăsat așteptată.

„Crezi că am atât de mult timp liber în viața mea și atât de mult spațiu liber, încât mi-aș pierde timpul întreținând o prietenie de fațadă fără absolut niciun motiv?”, l-a întrebat Kimmel.

Mai mult, prezentatorul a dezvăluit că urma să ia cina cu Jimmy Fallon chiar în acea săptămână, cât timp se afla la New York.

Stern și-a nuanțat ulterior afirmațiile și a explicat că nu consideră neapărat că prietenia celor doi este complet falsă. În schimb, a susținut că are impresia că Kimmel încearcă să demonstreze că prezentatorii unor emisiuni rivale se pot înțelege între ei.

„Cui? Cui încerc să-i demonstrez asta?”, l-a întrebat Kimmel.

„Nu știu”, a recunoscut Howard Stern.

Howard Stern a pus la îndoială și susținerea lui Kimmel pentru Stephen Colbert

Discuția nu s-a oprit însă la Jimmy Fallon. Stern a pus sub semnul întrebării și reacția lui Kimmel la victoria lui Stephen Colbert la Premiile Emmy.

Acesta a susținut că, în ciuda aparențelor, Kimmel și-ar fi dorit în realitate să câștige premiul și că susținerea arătată public față de Colbert nu ar fi fost în totalitate sinceră.

Kimmel a respins și această interpretare. El a explicat că, în acest an, emisiunile lor concurau în categorii diferite, astfel că victoria lui Colbert nu însemna că el pierduse.

Kimmel și Fallon sunt rivali în audiențele televiziunilor americane, fiind gazdele „Jimmy Kimmel Live!”, respectiv „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, însă au arătat în repetate rânduri că relația lor din afara platourilor este una apropiată.

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