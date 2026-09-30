Femeia care ar fi tras asupra casei Rihannei a fost pusă sub acuzare. Gloanțele au lovit camera în care se aflau copiii artistei

Femeia care ar fi tras asupra casei Rihannei a fost pusă sub acuzare. Gloanțele au lovit camera în care se aflau copiii artistei
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Foto: Colaj CANCAN
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Femeia acuzată că a deschis focul asupra casei Rihannei și a lui A$AP Rocky a fost pusă oficial sub acuzare. Ivanna Lisette Ortiz este vizată de 14 capete de acuzare, inclusiv tentativă de omor, după atacul în timpul căruia mai multe gloanțe au lovit proprietatea în care se aflau artista, partenerul ei și cei trei copii ai cuplului.

Ivanna Lisette Ortiz, în vârstă de 36 de ani, a fost pusă sub acuzare în Los Angeles, potrivit The Hollywood Reporter. Actul de inculpare a fost făcut public după ce un judecător a stabilit că femeia este aptă să fie judecată. Ortiz a pledat nevinovată în cazul tuturor acuzațiilor care îi sunt aduse.

Gloanțele au lovit camera în care se aflau copiii Rihannei

Incidentul a avut loc pe 8 martie, la proprietatea Rihannei și a lui A$AP Rocky din zona Beverly Hills. Potrivit anchetatorilor, Ortiz ar fi ajuns la locuință cu un autoturism Tesla și ar fi deschis focul cu o armă de tip AR-15.

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Procurorii susțin că femeia ar fi tras cel puțin 20 de gloanțe spre proprietate.

În acel moment, Rihanna și A$AP Rocky se aflau într-o rulotă Airstream aflată pe proprietate. Mai multe gloanțe au lovit rulota, iar altele au ajuns în peretele exterior al camerei copiilor.

Sursa foto: Profimedia

Cei trei copii ai Rihannei și ai lui A$AP Rocky se aflau în cameră împreună cu bona lor în momentul atacului. Nimeni nu a fost rănit.

Potrivit relatării făcute de Rihanna anchetatorilor, artista a auzit aproximativ zece zgomote puternice care loveau rulota. Când a tras perdeaua, ar fi observat găuri provocate de gloanțe în parbriz, chiar în fața locului în care se afla.

Rihanna l-ar fi trezit imediat pe A$AP Rocky și i-ar fi spus că cineva trage asupra lor. Cei doi s-au aruncat la podea, iar ulterior au încercat să se asigure că cei mici și angajații lor sunt în siguranță.

Procuror: „Este o persoană care a vrut să o ucidă pe Rihanna”

Anchetatorii susțin că Rihanna ar fi fost ținta atacului. Procurorul Alexander Bott a făcut o declarație categorică în instanță cu privire la caz.

„Este o persoană care a vrut să o ucidă pe Rihanna. Toți ceilalți au fost victime colaterale”, a spus procurorul.

Sursa foto: Profimedia

Autoritățile nu au făcut public până acum un posibil motiv al atacului și nu au stabilit public ce legătură ar fi existat între Ortiz și Rihanna.

Femeia este acuzată, printre altele, de tentativă de omor și de atac cu o armă semiautomată. În cazul în care va fi găsită vinovată pentru toate acuzațiile, Ortiz riscă o pedeapsă care poate ajunge la închisoare pe viață.

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