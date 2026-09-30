Viața surprinzătoare a lui Diddy în închisoare. Ar avea telefon, alcool și deținuți care gătesc și fac curățenie pentru el

Sean „Diddy” Combs ar avea parte de condiții neobișnuite în penitenciarul federal în care își execută pedeapsa. Foști deținuți susțin că rapperul ar avea acces la telefoane mobile, alcool și o tabletă modificată, în timp ce alți deținuți ar găti, ar face curățenie și i-ar spăla hainele.

Jurnaliștii NBC News au discutat cu patru foști deținuți de la FCI Fort Dix, penitenciarul federal din New Jersey unde se află Diddy. Publicația a analizat și fotografii și înregistrări video realizate în interiorul închisorii.

Foștii deținuți descriu o viață considerabil diferită de cea a unui deținut obișnuit și susțin că statutul și banii lui Diddy i-ar permite să obțină o serie de avantaje.

Diddy ar avea acces la telefoane mobile în închisoare

Potrivit foștilor deținuți, Combs ar avea acces la telefoane mobile introduse ilegal în penitenciar. NBC News spune că a analizat inclusiv imagini în care rapperul pare să folosească un telefon mobil.

Sursele susțin că Diddy ar folosi dispozitivele pentru a naviga pe Instagram și pentru a comunica cu persoane din afara închisorii.

Unul dintre foștii deținuți a afirmat că rapperul ar primi inclusiv fotografii nud de la o fostă iubită și că acestea ar circula ulterior și printre alți deținuți.

Telefoanele mobile sunt considerate obiecte interzise în penitenciarele federale americane, iar deținerea lor poate atrage sancțiuni disciplinare.

Alți deținuți ar găti și ar face curățenie pentru rapper

Sursele susțin că Diddy ar plăti alți deținuți pentru diferite servicii. Aceștia i-ar găti mâncarea, i-ar spăla hainele, i-ar face patul și ar face curățenie în spațiul său. Rapperul ar beneficia chiar și de masaje.

Un fost deținut a descris situația drept una ieșită din comun pentru viața dintr-un penitenciar.

„Nu este ceva normal să vezi în închisoare. Sunt chestii de oameni bogați. Pare nebunesc, dar, până la urmă, e Diddy”, a povestit acesta.

Potrivit mărturiilor, rapperul ar recompensa deținuții care îl ajută prin intermediul sistemului informal de schimb existent în penitenciar. El a cheltuit mii de dolari pe lună pentru a-și menține stilul de viață în închisoarea cu securitate redusă, au afirmat surse, banii provenind de la persoane din afara închisorii și ajungând în conturile de la cantină ale deținuților care îi prestau servicii.

„După o vreme, m-am săturat să gătesc. A început să apeleze la deținuții jamaicani”, a spus un bărbat care a povestit că pregătea mâncare pentru Combs și pentru alți deținuți.

Diddy ar avea acces și la alcool

Foștii deținuți susțin că rapperul ar avea acces inclusiv la băuturi alcoolice introduse clandestin în închisoare. Printre acestea s-ar afla Hennessy, unul dintre brandurile cu care rapperul a fost asociat de-a lungul anilor.

Combs ar dispune și de o tabletă modificată, care i-ar permite să urmărească filme și documentare. Dispozitivele oferite în mod oficial deținuților au funcții limitate și sunt supuse restricțiilor impuse de sistemul penitenciar.

Biroul Federal al Penitenciarelor nu a confirmat că Diddy beneficiază de tratament preferențial.

„La fel ca în cazul tuturor agențiilor penitenciare, contrabanda, în special telefoanele mobile, narcoticele și armele, rămâne o provocare constantă, iar noi continuăm să combatem problema introducerii de bunuri de contrabandă în instituțiile noastre”, se arată într-un răspuns al instituției.

Sean „Diddy” Combs își execută pedeapsa la FCI Fort Dix, o închisoare federală cu regim de securitate redusă din New Jersey.

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