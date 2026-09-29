Sean „Diddy” Combs, din nou în atenția anchetatorilor în cazul uciderii lui Tupac Shakur. Ce s-a întâmplat după condamnarea lui Keffe D

Sean „Diddy” Combs ar putea ajunge din nou în atenția autorităților în cazul uciderii lui Tupac Shakur, la aproape 30 de ani de la moartea rapperului. Condamnarea lui Duane „Keffe D” Davis a readus în discuție declarațiile făcute de acesta în trecut despre presupusa implicare a lui Combs în asasinatul din 1996.

Duane Davis a fost găsit vinovat de uciderea lui Tupac Shakur, iar verdictul ar putea deschide un nou capitol în acest caz, scrie presa de peste Ocean.

Potrivit RadarOnline, în timpul procesului a fost prezentată o înregistrare din 2008 în care Davis le spunea anchetatorilor că Sean Combs ar fi oferit un milion de dolari pentru uciderea lui Tupac Shakur și a lui Marion „Suge” Knight.

Combs a negat de-a lungul timpului orice implicare în moartea lui Tupac și nu a fost pus sub acuzare în acest dosar, însă presa americană scrie că lucrurile s-ar putea complica pentru acesta.

Ce a spus Duane Davis despre Diddy

În discuția înregistrată în 2008, Davis le-a povestit anchetatorilor despre o presupusă întâlnire cu Diddy și a susținut că acesta din urmă ar fi vrut să scape de Tupac și Suge Knight.

Davis a afirmat că suma discutată ar fi fost de un milion de dolari și că aceasta ar fi fost propusă de Combs.

Afirmațiile au revenit în atenție în timpul procesului lui Davis. Acesta a fost considerat de procurori unul dintre organizatorii atacului din Las Vegas în urma căruia Tupac Shakur a fost împușcat mortal.

După încheierea procesului, însă, Davis și-a schimbat versiunea în ceea ce privește presupusa implicare a lui Combs. El a susținut că artistul nu i-ar fi cerut niciodată să îi ucidă pe Tupac și Suge Knight și a afirmat că povestea respectivă ar fi fost inventată.

Procurorul nu exclude eventuale noi acuzații

Procurorul districtual al comitatului Clark, Steve Wolfson, a fost întrebat după proces dacă autoritățile intenționează să formuleze acuzații împotriva lui Sean Combs.

Acesta a precizat că, în prezent, anchetatorii nu consideră că există suficiente probe pentru a acuza o altă persoană în legătură cu moartea lui Tupac Shakur.

„În acest moment, nu credem că avem suficiente dovezi pentru a acuza pe altcineva în legătură cu moartea lui Tupac Shakur”, a declarat procurorul.

Wolfson a precizat însă că situația s-ar putea schimba dacă anchetatorii obțin noi informații sau dovezi.

„Dacă obținem mai multe informații, mai multe dovezi, putem lua întotdeauna în considerare formularea unor acuzații suplimentare. Dar astăzi nu credem că aceasta este măsura potrivită”, a adăugat el.

Tupac Shakur a fost împușcat pe 7 septembrie 1996, în Las Vegas, în timp ce se afla într-o mașină alături de Suge Knight. Rapperul a murit șase zile mai târziu, la vârsta de 25 de ani.

Cazul a rămas nerezolvat timp de aproape trei decenii. Duane Davis a vorbit de-a lungul anilor în interviuri și într-o carte despre circumstanțele atacului și despre persoanele aflate în Cadillacul alb din care s-a tras asupra mașinii în care se afla Tupac.

Davis a fost găsit vinovat de crimă după procesul desfășurat în Las Vegas. Juriul a ajuns la verdict după aproximativ trei ore de deliberări, iar acesta riscă închisoarea pe viață. Sentința urmează să fie pronunțată în luna octombrie.

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