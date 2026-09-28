Fanii Madonnei, furioși după MTV VMA 2026. Momentul mult așteptat al artistei, difuzat cu întârziere

Revenirea Madonnei pe scena MTV Video Music Awards după 23 de ani a fost unul dintre cele mai așteptate momente ale galei din 2026. Telespectatorii au avut însă de așteptat pentru a vedea prestația artistei, după ce transmisia ceremoniei a început cu întârziere din cauza unui meci de fotbal american.

MTV VMA 2026 a avut loc duminică, 27 septembrie, la Peacock Theater din Los Angeles. Madonna a deschis ceremonia, marcând prima sa prestație pe scena galei după celebra apariție din 2003 alături de Britney Spears și Christina Aguilera. Întârzierea a provocat însă numeroase reacții în rândul fanilor.

În timp ce spectacolul a început conform programului în sala din Los Angeles, telespectatorii CBS au continuat să urmărească meciul dintre Baltimore Ravens și Dallas Cowboys, relatează Radar Online.

Partida s-a încheiat cu victoria Ravens, scor 34-31, dar cum meciul s-a prelungit până foarte aproape de ora la care trebuia să înceapă transmisia galei, evenimentul a ajuns pe micile ecrane cu o întârziere de peste 20 de minute.

Fanii Madonnei au reacționat pe rețelele sociale

Situația a provocat nemulțumirea unor telespectatori, mai ales că Madonna urma să deschidă gala cu prima sa prestație la premii din ultimii 23 de ani.

Mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale au început să se întrebe când va începe transmisia, în timp ce alții și-au exprimat frustrarea față de decizia de a continua difuzarea partidei.

„Încerc să mă uit la VMA!”, a scris un telespectator.

Un alt fan s-a întrebat dacă transmisia galei va începe abia după terminarea meciului, în timp ce alți utilizatori au remarcat că evenimentul începuse deja în Los Angeles.

Situația ar fi putut deveni și mai complicată. Cowboys au egalat scorul la 31-31 cu doar câteva secunde înainte de final, iar partida risca să intre în prelungiri. Ravens au reușit însă să câștige cu 34-31 în ultima secundă.

Madonna a deschis gala, dar telespectatorii au văzut momentul cu întârziere

În ciuda întârzierii transmisiei, telespectatorii nu au pierdut efectiv momentul Madonnei. CBS a difuzat prestația de la început, însă cu decalaj față de ceea ce se întâmpla în acel moment în Peacock Theater.

Astfel, în timp ce publicul de acasă urmărea în cele din urmă revenirea Madonnei, ceremonia din sală continuase deja cu alte momente ale programului.

Madonna a deschis gala cu un show în care i s-au alăturat Sabrina Carpenter și Charli xcx. Madonna a fost marea câștigătoare a galei, obținând șapte trofee, inclusiv „Artistul anului” și „Cel mai bun album”, pentru „Confessions II”.

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