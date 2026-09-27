Minciuna lui Charles Spencer înainte de funeraliile Prințesei Diana. Cum a reușit să-și ascundă discursul de Familia Regală

Minciuna lui Charles Spencer înainte de funeraliile Prințesei Diana. Cum a reușit să-și ascundă discursul de Familia Regală
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Sursa foto: Profimedia
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Charles Spencer a dezvăluit cum a reușit să țină secret discursul pe care urma să-l rostească la funeraliile surorii sale, Prințesa Diana. Cu numai o zi înaintea ceremoniei, el și-a dat seama că oficialii Casei Regale se așteptau să vadă textul.

Pentru a evita ca cineva să îl verifice sau să încerce să intervină asupra discursului, Spencer a inventat pe loc o scuză. El povestește episodul în noua sa carte, „Swan Song: Diana, My Sister”. Totul s-a petrecut pe 5 septembrie 1997, când acesta a ajuns la Westminster Abbey pentru repetițiile organizate înaintea funeraliilor Prințesei Diana, scrie RadarOnline.

Spencer și-a dat seama că persoanele prezente se așteptau ca el să aibă asupra sa discursul pe care urma să-l rostească a doua zi. Fratele Dianei nu voia însă ca textul să fie analizat în prealabil sau ca altcineva să poată influența ceea ce urma să spună în fața unei audiențe uriașe.

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Așa că a pretins că făcuse o greșeală banală și își uitase discursul acasă.

„Doamne, ce prost sunt! (…) În toată agitația de a ajunge aici la timp, mi-am uitat discursul acasă!”, le-ar fi spus Charles Spencer celor prezenți.

Strategia a funcționat, iar conținutul discursului a rămas secret până în momentul în care Spencer s-a ridicat să vorbească la funeraliile surorii sale.

Sursa foto: Profimedia

Charles Spencer voia ca nimeni să nu-i modifice discursul

Nu este pentru prima dată când Charles Spencer vorbește despre decizia de a ascunde textul. Într-un interviu acordat BBC Radio 4 în 2017, acesta explica faptul că natura profund personală a discursului l-a determinat să îl protejeze înainte de ceremonie, astfel încât nimeni altcineva să nu poată avea un cuvânt de spus asupra conținutului său.

Spencer a explicat că a privit discursul ca pe o oportunitate de a vorbi în numele surorii sale, care nu mai putea să o facă.

El a susținut ulterior că nu intenționase să lanseze atacuri la adresa cuiva, ci să vorbească sincer despre Diana. Unele dintre pasajele discursului au fost însă interpretate drept critici dure la adresa presei și a mediului regal.

În timpul funeraliilor din 6 septembrie 1997, Spencer și-a descris sora drept „cea mai vânată persoană a epocii moderne” și a vorbit despre presiunea uriașă la care fusese supusă.

Fratele Dianei a promis, de asemenea, că familia Spencer va face tot posibilul pentru a-i proteja pe William și Harry și pentru ca cei doi să poată crește fără a fi sufocați de așteptările și presiunile care marcaseră viața mamei lor.

Sursa foto: Profimedia

Discursul a stârnit aplauze în fața Westminster Abbey

Cuvintele sale au provocat o reacție puternică în rândul oamenilor adunați în afara Westminster Abbey. Mulțimea a izbucnit în aplauze, care au putut fi auzite și în interiorul bisericii.

Prințesa Diana murise cu șase zile înainte, pe 31 august 1997, la vârsta de 36 de ani, în urma accidentului de mașină produs în tunelul Pont de l’Alma din Paris.

Ani mai târziu, Charles Spencer a susținut că Regina Elisabeta a II-a nu i-ar fi reproșat discursul. Potrivit relatării sale, când regina a fost întrebată ce părere avea despre cele spuse de el, aceasta ar fi răspuns că Spencer avea dreptul să spună ceea ce simțea, fiind vorba despre funeraliile surorii sale.

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