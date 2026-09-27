Trapperul „351 Bratan” a fost expulzat din Italia după ce a filmat un videoclip în public. Cu ce a supărat autoritățile locale

Un trapper originar din Republica Moldova a fost expulzat din Italia după ce a participat la blocarea unei importante artere rutiere din apropierea orașului Milano pentru filmarea unui videoclip muzical. Decizia autorităților italiene îl vizează pe Nicolae Novacenco, cunoscut publicului sub numele de scenă „351 Bratan”.

În vârstă de 31 de ani, artistul locuiește în Italia de la vârsta de 17 ani. Acesta trăia în peninsulă alături de partenera sa și de copilul lor, în vârstă de un an.

Trapperul „351 Bratan”, expulzat din Italia

Incidentul care a stat la baza măsurii de expulzare s-a petrecut pe 18 septembrie, pe șoseaua Milano-Meda, în zona Affori. Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, Nicolae Novacenco ar fi adus aproximativ 30 de motocicliști pentru realizarea unui videoclip muzical. În timpul filmărilor, traficul a fost oprit pentru câteva minute, chiar într-un interval cu circulație intensă.

Imaginile surprinse la fața locului au fost distribuite ulterior pe rețelele sociale. În filmări, trapperul moldovean apare alături de rapperul Omar Ramo, în timp ce cei doi interpretează o piesă pe carosabil. În spatele lor se poate observa o coloană formată din numeroase autoturisme blocate în trafic.

Polițiștii au intervenit în zonă în jurul orei 19:40, însă persoanele implicate părăsiseră deja locul. Ulterior, anchetatorii au reușit să identifice mai mulți participanți analizând imaginile din videoclip și activitatea acestora de pe platformele de socializare.

Cu ce a supărat autoritățile locale

În urma verificărilor efectuate, autoritățile italiene au decis revocarea permisului de ședere al artistului. Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Piantedosi, a anunțat că măsura a fost luată din cauza periculozității sociale atribuite acestuia.

„Având în vedere periculozitatea sa socială, permisul de ședere i-a fost revocat și a fost îmbarcat în primul zbor direct către țara sa de origine”, a transmis oficialul italian.

Decizia nu este însă definitivă. Avocatul lui Nicolae Novacenco a anunțat că va contesta măsura în fața Tribunalului Administrativ Regional, susținând că sancțiunea este disproporționată în raport cu fapta comisă. Apărătorul artistului a descris gestul clientului său drept „doar o bravură”.

Cazul apare într-un context în care autoritățile conduse de premierul Giorgia Meloni promovează o politică fermă privind siguranța publică și imigrația. În același timp, mai multe formațiuni politice din Italia susțin măsuri mai stricte împotriva persoanelor aflate ilegal pe teritoriul țării și a celor care sunt implicate în încălcarea legii.

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