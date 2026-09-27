După Valentina, o altă femeie de 27 de ani din Vrancea a fost ucisă de soț. Ce s-a întâmplat între cei doi

După Valentina, o altă femeie de 27 de ani din Vrancea a fost ucisă de soț. Ce s-a întâmplat între cei doi
Crimă în Vrancea. Sursa foto Colaj CANCAN
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După Valentina, o altă tânără de doar 27 de ani a fost ucisă de soț! De această dată, drama s-a petrecut în Vrancea. Scandalul dintre cei doi ar fi pornit din cauza geloziei și a avut un deznodământ cumplit.

Totul s-a petrecut în comuna Gugești, în noaptea de sâmbătă spre duminică. La 1:37, un apel la 112 a anunțat că între doi soți a izbucnit un scandal. La adresă au fost trimise imediat echipaje de poliție și medicale. Când au ajuns, pentru tânăra de 27 de ani nu s-a mai putut face nimic.

O altă tânără a fost ucisă din cauza geloziei!

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că femeia ar fi fost înjunghiată în timpul conflictului de soțul ei, un bărbat de 32 de ani. Primele verificări indică gelozia drept posibil motiv al scandalului, însă anchetatorii continuă să pună cap la cap toate informațiile pentru a stabili exact ce s-a întâmplat în acea noapte.

Poliție

Poliție

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, după administrarea probatoriului, fiind cercetat pentru violență în familie, sub forma omorului. Ulterior, instanța a admis propunerea procurorilor, iar acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Crima din Gugești vine după cazul Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești. În cazul Valentinei, necropsia a indicat o moarte violentă, iar anchetatorii au descoperit mai multe leziuni traumatice. Principalul suspect este iubitul ei, care a fugit din țară imediat după faptă. Acum, o altă femeie tânără a murit în urma unui conflict de cuplu.

Al 28-lea caz de femicid din acest an

Crima din Vrancea reprezintă al 28-lea caz de femicid în România de la începutul anului. În 2025 au fost înregistrate 52 de astfel de cazuri, aproape unul pe săptămână.

În Gugești, ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea. Polițiștii încearcă să afle toate împrejurările în care conflictul dintre cei doi soți a degenerat și a dus la moartea femeii.

VEZI ȘI: Ce au descoperit anchetatorii pe camerele de supraveghere în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață în râul Olt

  Ipoteză: de ce ar fi fost dezbrăcată Valentina înainte de a fi băgată în valiză. Cum explică un specialist gestul lui Vlad

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