Accident grav pe o autostradă! Un autocar cu 50 de turiști străini s-a răsturnat în Germania. Bilanțul victimelor

Accident grav pe o autostradă! Un autocar cu 50 de turiști străini s-a răsturnat în Germania. Bilanțul victimelor
Accident grav în Germania. Foto: Profimedia
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Doi turiști filipinezi și-au pierdut viața, iar alte opt persoane au fost rănite grav în urma unui accident rutier produs duminică dimineață pe autostrada A96 din Bavaria, sudul Germaniei. Autocarul în care se aflau aproximativ 50 de pasageri s-a răsturnat în timp ce transporta un grup de turiști către Munchen, unde urmau să participe la celebrul festival Oktoberfest.

Accidentul a avut loc în jurul orei 04:00, ora locală, într-o zonă situată în apropiere de localitatea Buchloe, din districtul Ostallgäu, aproape de granița dintre Germania și Austria. Potrivit informațiilor preliminare oferite de autorități, vehiculul circula pe autostrada A96 în momentul în care a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. Circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul nu au fost stabilite deocamdată.

Accident grav pe o autostradă

Autocarul era operat de o companie de transport și fusese închiriat pentru deplasarea turiștilor filipinezi către Munchen. Oktoberfest, unul dintre cele mai mari și mai cunoscute festivaluri din lume, atrage anual milioane de vizitatori din numeroase țări, iar grupul se afla în drum spre eveniment în momentul producerii tragediei.

La fața locului au intervenit rapid echipaje de poliție, pompieri și servicii medicale de urgență, mobilizate pentru acordarea primului ajutor victimelor și pentru gestionarea situației. Răniții au fost transportați la spitale din regiune, iar autoritățile nu au oferit deocamdată informații suplimentare despre starea tuturor persoanelor implicate.

Un autocar cu 50 de turiști străini s-a răsturnat în Germania

Din cauza operațiunilor de salvare și a investigațiilor desfășurate la locul accidentului, autostrada A96 a fost închisă temporar pe ambele sensuri de circulație. Traficul a fost deviat, iar restricțiile au provocat întârzieri semnificative în zonă. Echipele de intervenție au lucrat mai multe ore pentru evacuarea pasagerilor, îndepărtarea autocarului avariat și eliberarea carosabilului.

Autoritățile germane au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Anchetatorii analizează toate ipotezele posibile, inclusiv condițiile de trafic, starea tehnică a autocarului și factorul uman. Până la finalizarea investigațiilor, nu au fost comunicate concluzii oficiale privind motivele care au dus la ieșirea vehiculului de pe șosea și răsturnarea acestuia.

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