Cine sunt femeile care au murit în accidentul din Vălișoara. Ce transportau în autoutilitară, de fapt

Două femei din Marea Britanie și-au pierdut viața în urma accidentului rutier produs joi pe DN6, între localitățile Vălișoara și Bucoșnița, în județul Caraș-Severin.

În coliziune au fost implicate două autotrenuri și un microbuz, iar impactul a avut consecințe tragice atât pentru ocupanții vehiculului, cât și pentru animalele transportate.

Cine sunt femeile care au murit în accidentul din Vălișoara

Victimele, identificate ca Allison Condon și Rachael Harvey-Purkiss, veniseră în România pentru a prelua câini fără adăpost și a-i transporta în Franța, unde urmau să fie adoptați de familii. Misiunea lor era dedicată salvării animalelor abandonate și găsirii unor cămine permanente pentru acestea.

Potrivit informațiilor preliminare, accidentul s-a produs după ce femeia în vârstă de 61 de ani, aflată la volanul autoutilitarei, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și s-a izbit frontal de un ansamblu de vehicule înmatriculat în județul Dolj. În urma impactului, cele două femei aflate în vehicul au fost declarate decedate, iar un bărbat a suferit răni.

Ce transportau în autoutilitară, de fapt

Tragedia a afectat și animalele transportate. Din cei zece câini aflați în autoutilitară, opt au murit în urma coliziunii violente.

Moartea celor două femei a provocat reacții emoționante în rândul apropiaților. Una dintre prietenele lor, Claire Dalton, le-a adus un ultim omagiu printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„Sunt distrusă… dar sunt alții care se simt mult mai rău decât mine. Asta îmi frânge inima mai mult decât orice altceva. Ieri am pierdut doi oameni minunați și frumoși într-un accident pe o autostradă din România, iar viața mea nu va mai fi niciodată la fel. Am avut norocul să le pot numi prietene apropiate”, a declarat prietena femeilor decedate, Claire Dalton.

Între timp, polițiștii din Caraș-Severin continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Ancheta vizează toate aspectele care au condus la producerea tragediei de pe DN6, una dintre cele mai grave din zonă din ultima perioadă. În urma accidentului, traficul rutier a fost blocat temporar în zona Vălișoara, iar șoferii au fost direcționați pe ruta alternativă DJ 608C pentru a evita sectorul afectat.

„În urmă cu puțin timp, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 6, în afara localității Vălișoara. Din primele verificări efectuate la fața locului, în accident au fost implicate două autotrenuri și un microbuz. Din nefericire, în urma impactului, două femei aflate în microbuz au decedat”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

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