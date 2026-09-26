Familia lui Dinu Maxer s-a mărit! Magdalena Chihaia, soția artistului, dă tot din casă: „Avem o bebelușă”

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Magdalena Chihaia și Dinu Maxer trăiesc o poveste de dragoste care pare să devină tot mai intensă pe zi ce trece. La mai bine de un an de când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, cei doi sunt în continuare extrem de îndrăgostiți, iar actrița ne-a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre relația lor, planurile de viitor și momentul în care ar putea face pasul cel mare pentru a-și mări familia. Vezi mai jos ce ne-a mărturisit vedeta!

Magdalena Chihaia a urcat pe scenă pentru a prezenta creațiile vestimentare semnate de Florin Burescu și Sonia Trifan. Înainte de eveniment, însă, actrița a stat de vorbă cu CANCAN.RO și ne-a făcut dezvăluiri savuroase despre mariajul cu Dinu Maxer. Cum întrebarea despre o posibilă „bebelușă” nu putea lipsi, Magdalena nu a exclus ca, la un moment dat, barza să-și facă apariția în familia lor.

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Magdalena: „Ne iubim mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine.”

Deși a trecut mai bine de un an de la nunta lor, sentimentele dintre cei doi nu doar că nu s-au schimbat, ci par să fie mai puternice ca niciodată. Magdalena recunoaște că ea și Dinu se iubesc tot mai mult și că relația lor continuă să evolueze frumos. Întrebată cum se înțelege cu soțul ei după mai bine de un an de căsnicie, Magdalena a avut o replică pe cât de simplă, pe atât de romantică. Actrița a vorbit pentru CANCAN.RO și despre planurile de viitor ale cuplului.

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CANCAN.RO: Magda, ce faci? Arăți foarte bine în seara asta. Să înțeleg că participi la prezentare, nu?

Magdalena Chihaia: Așa este. Participi la prezentarea lui Florin Burescu și a Soniei Trifan. Îmi sunt foarte buni prieteni și foarte dragi și mă bucur foarte tare că în seara aceasta pot să fiu pe podium pentru ei.

CANCAN.RO: Mă bucur. Unde este soțul?

Magdalena Chihaia: Soțul trebuie să apară. El tot timpul este acolo prezent să mă susțină. În schimb, acum a avut de predat pentru că face cursuri de canto cu copii și atunci mai întârzie puțin.

CANCAN.RO: Copiii, vreți să meargă tot pe domeniul lui?

Magdalena Chihaia: Asta el știe să spună mai multe. Mă referam la copiii care vin și fac cursuri… El are oricum și o gașcă, ca să spun așa, o trupă de copii, de patru fetițe, de K-pop. Sunt foarte drăgălașe și el le formează și trebuie să repete

CANCAN.RO: Am înțeles. Voi aveți un an de la căsătorie. Ia spune-mi cum vă înțelegeți. E dragostea ca la început?

Magdalena Chihaia: Este mai aprinsă decât la început. Da, ne iubim mai mult ca în prima zi, cum se zice, mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine.

CANCAN.RO: Ce frumos! Ce ați făcut vara aceasta? Cum ați petrecut-o? Ați fost plecați? V-am și surprins în aeroport.

Magdalena Chihaia: Am fost plecați puțin ca să ne luăm un boost de energie pentru că noi în timpul verii lucrăm pe litoral. Prezentăm la un hotel de acolo, din Mamaia și cântăm și dansăm, de toate, ca artiștii. Și da, n-am plecat în nicio vacanță momentan pentru că am început stagiunea, cu turnee prin țară, cu diferite spectacole. Începem și la teatru Elisabeta de zilele următoare și suntem energici, plini de entuziasm și așteptăm să facem proiecte noi în noul anul.

CANCAN.RO: Ce planuri aveți în viitor? Mă refer la viața personală.

Magdalena Chihaia: Păi, pentru început, ca să spun așa, soțul meu de Sfântă Marie mi-a făcut un cadou și am o cățelușă care se numește Sissi. De fapt, mai bine zis, avem o bebelușă care se numește Sissi și care va face parte din spectacolul „Crimă la Cină” de la teatru Elisabeta. O să aibă premiera, cățelușa, că spectacolul se joacă de vreo 10 ani.

CANCAN.RO: Și dacă aveți o bebelușă, vine și Barza cu o altă bebelușă?

Magdalena Chihaia: Barza zice că trebuie să mai stăm puțin să ne obișnuim cu noua bebelușă și după ce mai facem niște proiecte… mai avem foarte multe planuri.

CANCAN.RO: Am înțeles. Bine, mulțumesc, gata, te las, fugi acolo, mergem să te vedem, să vedem cum o să arăți pe podium.

Magdalena Chihaia: Să-mi țineți pumnii!

CANCAN.RO: Sigur, mulțumim mult, Magda!

Magdalena Chihaia: Mulțumesc mult și eu, o seară frumoasă!

CANCAN.RO: O seară bună!

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