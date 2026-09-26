Am aflat câte clase are Cheloo, de fapt. Motivul pentru care concurentul Asia Express 2026 a fost exmatriculat de la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”

Cheloo este una dintre cele mai discutate prezențe din sezonul 9 al emisiunii Asia Express, unde participă alături de Mihai Ban, partenerul său din competițiile auto de tip Dakar.

Cei doi au pornit pe Drumul Mătăsii, traversând Uzbekistanul și China, într-o aventură care i-a scos de multe ori din zona de confort. Artistul a atras atenția atât prin replicile sale sincere, cât și prin stilul direct care l-a consacrat de-a lungul anilor.

Am aflat câte clase are Cheloo, de fapt

Dincolo de cariera muzicală și de aparițiile televizate, mulți români sunt curioși să afle detalii despre studiile liderului trupei Paraziții. Puțini știu că artistul a urmat cursurile Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din București, una dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ artistic din România. Însă parcursul său școlar nu a fost unul lipsit de probleme.

Potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului în presa românească, artistul a fost exmatriculat în perioada liceului. Motivul nu a avut legătură cu rezultatele la învățătură, ci cu numărul mare de absențe acumulate.

Firea sa nonconformistă și atitudinea rebelă, pe care avea să și le asume mai târziu în carieră, și-au pus amprenta asupra anilor petrecuți pe băncile școlii.

Motivul pentru care concurentul Asia Express 2026 a fost exmatriculat

Din cauza numeroaselor lipsuri de la cursuri, conducerea instituției a luat decizia exmatriculării. Experiența respectivă nu l-a împiedicat însă să își construiască un drum de succes în industria muzicală.

Deși a studiat într-un liceu cu profil artistic, Cheloo a recunoscut ulterior că nu se vedea urmând o carieră în domeniul artelor plastice. Artistul a explicat că nu și-a dorit niciodată să ajungă pictor și a vorbit cu umor despre posibilul său viitor în această profesie.

„Un bărbos într-un halat albastru, plin de ulei, care făcea trei tablouri pe care nu le-ar fi vrut nimeni”, a spus Cheloo atunci când a descris imaginea pe care o avea despre sine dacă ar fi ales această meserie.

De-a lungul anilor au circulat și zvonuri potrivit cărora rapperul ar fi urmat două facultăți. Cu toate acestea, informația nu a fost confirmată niciodată de artist, motiv pentru care rămâne la nivel de speculație.

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