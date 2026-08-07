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Cheloo a revenit pe scenă, dar în acte e prăpăd! Când au început, de fapt, problemele pentru celebrul rapper

De: Keva Iosif 07/08/2026 | 20:50
Cheloo a revenit pe scenă, dar în acte e prăpăd! Când au început, de fapt, problemele pentru celebrul rapper
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Cheloo a trecut printr-o perioadă foarte grea în ultima perioadă. După episodul medical care l-a dus la Spitalul de Psihiatrie Voila și intervenția polițiștilor, rapperul s-a întors în fața publicului și și-a reluat activitatea. Numai că, dincolo de scenă, un alt necaz începe să se vadă și în acte: firmele artistului au încasat mult mai puțini bani, profiturile s-au subțiat serios, iar datoriile au crescut într-un ritm amețitor.

Cheloo, pe numele său real Cătălin Ștefan Ion, a trecut în ultima perioadă printr-o serie de momente deloc ușoare. Vara lui 2026 a adus și un episod medical delicat, după ce artistul a ajuns internat la Spitalul de Psihiatrie Voila.

Pe 19 iunie, situația a devenit și mai complicată. Personalul medical observase o leziune superficială în zona gâtului și ceruse ca rapperul să fie transportat la Spitalul Municipal Câmpina, pentru investigații și îngrijiri.

La un moment dat, Cheloo ar fi încercat să plece înainte ca procedurile să fie încheiate, iar polițiștii au intervenit și l-au imobilizat. Ulterior, artistul a fost dus din nou la spital.

Poliția Prahova a precizat că nu au fost descoperite fapte de natură penală sau contravențională.

Problemele din viața lui au început mult mai devreme

În timp ce episodul de la Voila a ajuns în atenția publicului abia în vara acestui an, firmele lui Cheloo începuseră să dea semne de oboseală încă din anul precedent, pesemne că artistul nu se mai implica la cote maxime.

16HZ Producție SRL, principala sa afacere din muzică, avusese un 2024 foarte bun: peste 1,3 milioane de lei cifră de afaceri și aproape 780.000 de lei profit.

Însă, în 2025, situația s-a schimbat radical. Încasările au coborât la 522.574 de lei, ceea ce înseamnă o scădere de peste 60%. Profitul s-a subțiat și el considerabil, până la 219.421 de lei.

În același timp, datoriile din bilanț au crescut de la puțin peste 92.000 de lei la aproximativ 438.000 de lei.

Societatea a rămas pe profit și, potrivit datelor publice consultate de CANCAN.RO, nu apare cu restanțe fiscale la ANAF. Cifrele arată însă clar că 2025 a fost unul foarte slab.

Nici celelalte afaceri nu au dus-o mai bine Aceeași tendință apare și la Spectru Subsonic SRL. Firma a coborât de la o cifră de afaceri de 64.691 de lei în 2024 la 36.000 de lei în 2025. Profitul s-a redus și el, iar datoriile au crescut de la aproximativ 6.000 de lei la aproape 40.000 de lei.

Dacă le punem cap la cap, cele două firme muzicale ale lui Cheloo au avut în 2025 încasări de aproximativ 558.000 de lei, față de aproape 1,4 milioane de lei cu numai un an înainte.

Nici businessul din zona de haine nu pare să fi mers grozav. Streetwear Tech SRL a avut încasări de numai 32.498 de lei în 2025, aproape la jumătate față de anul anterior, și a trecut de la un mic profit la o pierdere de 2.121 lei.

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