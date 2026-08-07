Paradox în turismul românesc. Românii pleacă peste hotare, străinii vin tot mai mulți în România

Este plin sezon estival. Mulți români pleacă peste hotare, însă străinii vin în număr tot mai mare în România. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, s-a înregistrat o creștere de 7,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, în ceea ce privește numărul de turiști străini care ajung pe teritoriul țării noastre.

Din punct de vedere calendaristic mai este o lună de vară. Tocmai din acest motiv, românii profită de concediu și pleacă în vacanță peste hotare. Paradoxal este că străinii vin tot mai mulți în România.

În primele șase luni ale acestui an, au fost înregistrate 5,6 milioane de sosiri în unitățile de cazare din țară, cu 4,1% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Principalul motiv este scăderea numărului de turiști români, însă segmentul vizitatorilor străini a continuat să crească semnificativ.

Românii pleacă peste hotare, străinii vin tot mai mulți în România

Numărul turiștilor români cazați în această perioadă a ajuns la 4,36 milioane, față de 4,68 milioane în primul semestru al anului trecut, ceea ce reprezintă un recul de 6,8%. Totodată, numărul înnoptărilor realizate de români a scăzut semnificativ. În anul 2025, s-au înregistrat 9,24 milioane, iar în acest an a ajuns la 8,32 milioane, adică s-a raportat o scădere de aproximativ 10%.

Acest fapt demonstrează că românii au ales să plece în vacanțe în destinații din străinătate, dar în același timp și că și-au redus durata sejururilor petrecute în unitățile de cazare. Românii au optat în această perioadă pentru orașe precum Brașov, București, Constanța, Cluj-Napoca, Prahova, Mureș, Sibiu, Bihor și Vâlcea.

Numărul de turiști străini în România este în creștere

În același timp, tot mai mulți străini au vizitat România. În primul semestru al anului 2026, s-au înregistrat 1,19 milioane de sosiri, comparativ cu 1,11 milioane în aceeași perioadă a anului trecut. Asta înseamnă o creștere de 7,3%. De asemenea, și numărul nopților petrecute pe teritoriul țării a crescut de la 2,34 milioane la 2,48 milioane, înregistrând un avans de 6,2%.

Cei mai mulți turiști au venit din Germania, Italia, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Ungaria, Polonia, Spania, Israel, Franța și Ucraina. Destinațiile preferate au fost București, Brașov, Cluj, Sibiu, Ilfov, Timiș, Mureș, Prahova și Bihor.

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