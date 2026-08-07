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Rareș Cojoc, tată full-time după despărțirea de Andreea Popescu. Cum arată programul lui cu cei trei copii

De: Irina Vlad 07/08/2026 | 19:02
Rareș Cojoc, tată full-time după despărțirea de Andreea Popescu. Cum arată programul lui cu cei trei copii
Rareș Cojoc, tată full-time pentru cei trei copii pe care îi are cu Andreea Popescu/ sursă foto: social media
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După divorțul de Andreea Popescu, Rareș Cojoc și-a luat în serios statutul de tată full-time pentru cei trei copii ai săi. Atunci când îi vine rândul, conform programului de vizită stabilit cu fosta sa soție, campionul la dans lasă tot deoparte tot și se dedică în totalitate copiilor. 

Divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc a venit la pachet cu multe transformări, atât personale, cât și profesionale. Practic, întreaga lor viață a suferit modificări. Cei doi au căzut de comun acord ca programul celor trei copii pe care îi au împreună să fie cât mai potrivit pentru nevoile fiecăruia, iar pentru asta au obținut custodia comună și împart timpul în mod egal: o săptămână cu o săptămână.

Sursa foto: Social media

Cum arată o zi din viața de tată full-time a lui Rareș Cojoc

În aceste zile, cei mici se află în grija lui Rareș Cojoc. Atunci când nu este de dimineața până seara în sala de antrenamente, dansatorul este un tată full-time. Cei trei copii au un program bine structurat, fiecare dintre ei având deja propriile pasiuni și rutine, printre care balet, cursuri de muzică, carting sau înot.

Pe o rețea de socializare, Rareș Cojoc le-a prezentat prietenilor virtuali cum arată o zi extrem de aglomerată și intensă din viața sa de tată. El se implică total în creșterea celor trei copii ai săi, iar pentru asta este dispus să facă și sacrificii. Recent, dansatorul a avut parte de o zi „maraton”, în care a avut rolul de șofer personal pentru cei mici, ghid, protector și îndrumător.

„Hello tuturor! Astăzi am un program super încărcat cu copiii. Sunt practic șoferul lor. De dimineață Sia și cu Ale au plecat la grădiniță. Între timp Ioachim a avut meditații de la ora 9.00 cu profesorul lui din Marea Britanie. Acum am plecat cu Ioachim spre cursul de tobe. După care, la ora 17.00, o iau pe Anastasia de acasă și vom merge împreună la balet. Iar ultima activitate pe ziua de astăzi este din nou cu Ioachim, care are înot de la ora 20.00 la 21.00.

Am plecat la ultima activitate pe ziua de astăzi, activitatea de înot a lui Joachim. După o zi incredibil de plină, Ioachim mai dă o tură prin garaj cu trotineta. Vă prezint și vouă cum arată o zi mai aglomerată din viața mea. Pentru că, bineînțeles, nu toate zilele sunt la fel. După grădiniță, meditații, cursuri de tobe, balet, înot, închidem această zi cu voie bună și dans. Uitați-vă ce mișcări aici!”, a povestit Rareș Cojoc.

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