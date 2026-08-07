Olga Barcari a dat din nou lovitura pe rețelele de socializare! Fosta concurentă de la „Asia Express” și „Survivor” a publicat mai multe imagini în care apare într-un costum de baie care îi pune în evidență silueta, iar fotografiile au atras imediat atenția urmăritorilor.

Bruneta este cunoscută pentru aparițiile sale spectaculoase, iar de această dată a profitat din plin de zilele de vară și s-a fotografiat la plajă. Cu o atitudine relaxată și zâmbetul la purtător, Olga Barcari a bifat o apariție care nu avea cum să treacă neobservată.

Olga Barcari, apariție spectaculoasă la plajă

Olga Barcari nu se ferește să împărtășească momente din viața sa cu cei care o urmăresc online. De această dată, bruneta a ales să-și etaleze formele într-un costum de baie, iar imaginile publicate pe Instagram au făcut rapid furori.

Fosta concurentă de la „Asia Express” este într-o formă fizică de invidiat și pare să se bucure din plin de vacanță și de atmosfera specifică sezonului estival.

Olga Barcari a devenit cunoscută publicului și prin participarea la două dintre cele mai solicitante show-uri de televiziune. A făcut echipă cu Karmen Minune în sezonul 8 al „Asia Express”, unde cele două au trecut împreună prin numeroase provocări și momente tensionate.

Înainte de aventura din „Asia Express”, bruneta a participat și la „Survivor”, unde a demonstrat că se poate descurca în condiții dificile și că nu se teme de provocări.

A avut o relație cu Cătălin Bordea. Acum iubește din nou

Olga Barcari a ajuns în atenția publicului și datorită relației pe care a avut-o cu Cătălin Bordea. Cei doi nu mai formează însă un cuplu, iar bruneta a dezvăluit recent că în prezent există un alt bărbat în viața ei. Vedeta preferă, cel puțin deocamdată, să păstreze identitatea partenerului său departe de lumina reflectoarelor. Olga a explicat că nu se grăbește să-l prezinte public și că va face acest pas atunci când va fi convinsă că relația este una serioasă.

Cine i-a făcut cunoștință cu iubitul

La finalul lunii iunie, Olga Barcari a vorbit despre viața sa sentimentală în cadrul unei emisiuni. Vedeta a recunoscut că este într-o relație, însă a preferat să păstreze misterul în ceea ce privește identitatea bărbatului.

Mai mult, chiar persoana care i-a făcut cunoștință cu actualul partener are legătură cu „Asia Express”. Este vorba despre Ștefan Floroaica, iubitul influenceriței Sânziana Negru.

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