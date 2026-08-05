Olga Barcari, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău! Când au apărut primele simptome: „Ea și în Asia Express avea cancer”

Alina Pușcău trece prin momente extrem de dificile, după ce a fost diagnosticată cu o boală grea. Vedeta a vorbit cu lacrimi în ochi despre diagnosticul primit, îndemnându-și fanii să se roage pentru ea. Alături de fotomodel în aceste momente grele sunt prietenii săi, printre care se numără și Olga Barcari. Bruneta a făcut mai multe dezvăluiri despre boala de care suferă Alina. Se pare că modelul ar fi suferit de această afecțiune încă din Asia Express.

Recent, Alina Pușcău și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. Cu ochii în lacrimi, aceasta a povestit că a fost diagnosticată cu mai multe tumori. Potrivit acesteia, una dintre formațiuni este localizată la sân, alte cinci au fost descoperite în zona axilei, iar boala s-a extins și la nivelul oaselor.

„Vreau să vă rog ceva. Din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine, pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă la sân, la axilă. Am cinci tumori, una în piept. Acum am aflat că am cinci în axilă și mi s-a dus în oase”, a transmis Alina Pușcău, în mediul online.

Olga Barcari, dezvăluiri despre Alina Pușcău

Olga Barcari se numără printre cei care sunt alături de Alina Pușcău în această perioadă. Recent, aceasta a vorbit despre diagnosticul primit de fotomodel. Se pare că aceasta a primit diagnosticul crunt în urmă cu ceva timp, chiar la începutul acestui an. Însă, se pare că problema își are originile mult mai devreme decât se credea inițial, simptomele fiind prezente încă din perioada filmărilor pentru Asia Express.

„La începutul anului ea a descoperit. Ea și în Asia Express avea cancer, dar nu știa. A început să o doară așa, simțea că ceva nu este în regulă. La Asia nu s-a plâns de dureri, dar nu se simțea bine. Și cu stomacul .. și boala asta ți-o dă așa. Nu te simți bine, te simți obosit, ai tot felul de stări. Ea, săraca, de atunci avea cancer, doar că nu simțea, nu a simțit ceva acut ca să se ducă la medic să vadă ce și cum”, a mărturisit Olga Barcari, la știrile Antena Stars.

De asemenea, Olga Barcari a mai mărturisit că în ciuda situației în care se află, Alina Pușcău este destul de optimistă și își pune speranțe mari în tratamentul pe care îl urmează. Însă, acesta este unul destul de scump, așa că prietenii îi sunt alături și o ajută așa cum pot.

„Eu am încurajat-o și a zis că poate e doar un chist. Prietena ei parcă a și simțit, a luat-o într-o seară și i-a zis că merg la urgențe… și când a văzut situația a rămas șocată. (…) Niște prieteni se ocupă acum să strângă fonduri, o să ajut și eu. Își dorește foarte mult să vină oamenii și prietenii care au fost în Asia Express. Că are o casă frumușică și vrea neapărat să mergem acolo. Și i-am zis să îmi facă viză, să depun la viză, să merg să stau măcar o săptămână cu ea. Și bineînțeles să se rugăm. Cu siguranță o să aibă nevoie și de ajutor financiar. Încearcă să facă cumva să strângă și ea niște fonduri, costă aproape jumătate de milion de dolari. Așa mi-a zis. O ajut moral, mai mult mă ajută ea pe mine. Are atât de multă energie, să se trateze, are atât de multă încredere. E foarte pozitivă, însă, într-adevăr, e cumplit”, a mai spus Olga Barcari.

CITEȘTE ȘI:

Dan Alexa o susține pe Alina Pușcău în lupta cu boala. Ce gest a făcut antrenorul, după ce a făcut public diagnosticul

Cum se manifestă boala cu care se confruntă Alina Pușcău. Simptomele explicate de specialiști