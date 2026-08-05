Acasă » Știri » Pe ce dată scăpăm de caniculă, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și celelalte orașe din România

Pe ce dată scăpăm de caniculă, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și celelalte orașe din România

De: Anca Chihaie 05/08/2026 | 07:52
Pe ce dată scăpăm de caniculă, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și celelalte orașe din România
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

România traversează unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din această vară, iar temperaturile extreme continuă să pună stăpânire pe aproape toate regiunile țării. În sud, vest și sud-vest, maximele depășesc frecvent pragul de 35 de grade Celsius, iar în unele zone se apropie chiar de 40-43 de grade. Disconfortul termic este accentuat, nopțile rămân tropicale, iar meteorologii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf.

Veștile bune sunt însă că acest episod de căldură extremă nu va dura foarte mult. Potrivit celei mai recente actualizări a prognozei AccuWeather, sfârșitul săptămânii va aduce o schimbare importantă a vremii, iar temperaturile vor începe să scadă în mare parte din România.

Pe ce dată scăpăm de caniculă

Conform prognozei actualizate pentru Capitală, zilele de marți, miercuri, joi și vineri vor rămâne caniculare. Maximele vor atinge 37-38 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor rămâne ridicate, între 20 și 22 de grade, ceea ce înseamnă că locuitorii Bucureștiului vor avea parte de noi nopți tropicale.

Vineri este estimată ultima zi în care temperatura va ajunge la 37 de grade Celsius. Începând de sâmbătă, vremea începe să se mai răcorească, iar maxima va coborî la aproximativ 35 de grade. De duminică și în primele zile ale săptămânii viitoare valorile vor continua să scadă spre 33-34 de grade, ceea ce marchează sfârșitul episodului de caniculă din Capitală, chiar dacă vremea va rămâne călduroasă.

Prognoza pe termen lung indică faptul că, după valul de căldură din această săptămână, temperaturile vor continua să coboare treptat în a doua jumătate a lunii august. În jurul datei de 20 august, maximele din București vor ajunge în jurul valorii de 27-30 de grade Celsius, apropiindu-se de normalul perioadei.

Nu doar Bucureștiul va beneficia de o răcorire. Actualizările meteorologice arată că același scenariu se conturează și în celelalte regiuni ale României.

În Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia, unde se înregistrează cele mai ridicate temperaturi din această perioadă, canicula va continua până la finalul săptămânii. Ulterior, valorile termice vor începe să scadă, iar maximele nu vor mai depăși, în general, pragul canicular de 35 de grade Celsius.

Și în Transilvania, Moldova și Dobrogea vremea se va menține foarte caldă în următoarele zile, însă de sâmbătă temperaturile vor intra pe un trend descendent, iar atmosfera va deveni ceva mai suportabilă.

CITEȘTE ȘI: ANM anunță schimbarea radicală a vremii! După canicula de 40°C vin ploile torențiale și vijeliile

 ANM a emis prognoza până pe 15 august. Cum va fi vremea de Sfânta Marie

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mohamed Salah, tot mai aproape de transferul anului. Trabzonspor negociază ultimele detalii și a pregătit deja un avion privat
Știri
Mohamed Salah, tot mai aproape de transferul anului. Trabzonspor negociază ultimele detalii și a pregătit deja un avion…
Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii, de fapt
Știri
Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii, de…
„Film de groază” pentru un turist care a închiriat un Airbnb. Descoperirea neașteptată
Mediafax
„Film de groază” pentru un turist care a închiriat un Airbnb. Descoperirea neașteptată
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Gandul.ro
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă și ce avantaje și dezavantaje sunt prezentate
Adevarul
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă...
Proiectul ignorat ani la rând care putea preveni criza de la Cernavodă. Radu Miruță: „Nu s-a mai întâmplat nimic din aprilie 2024”
Digi24
Proiectul ignorat ani la rând care putea preveni criza de la Cernavodă. Radu...
Messi, gest de mare campion! A donat 80.000 de euro. Cuza sprijinită de legendă
Mediafax
Messi, gest de mare campion! A donat 80.000 de euro. Cuza sprijinită de...
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport.ro
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin Cataramă: „E mult de muncă!”
Click.ro
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin...
Italia: Un bilet de loterie în valoare de 1 milion de euro a fost recuperat după ce fusese aruncat la gunoi
Digi 24
Italia: Un bilet de loterie în valoare de 1 milion de euro a fost recuperat...
„Lăsați-vă barbă și schimbați traseele”. Kievul bagă spaima în ruși: „ghid anti-asasinare” distribuit de Min. Apărării de la Moscova
Digi24
„Lăsați-vă barbă și schimbați traseele”. Kievul bagă spaima în ruși: „ghid anti-asasinare” distribuit de Min....
Eclipsa solară din 12 august afectează sistemele electronice ale mașinilor noi? Ce recomandă specialiștii
Promotor.ro
Eclipsa solară din 12 august afectează sistemele electronice ale mașinilor noi? Ce recomandă specialiștii
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
go4it.ro
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Descopera.ro
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Gandul.ro
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Tags:
ULTIMA ORĂ
Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a ...
Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii, de fapt
Mohamed Salah, tot mai aproape de transferul anului. Trabzonspor negociază ultimele detalii și a pregătit ...
Mohamed Salah, tot mai aproape de transferul anului. Trabzonspor negociază ultimele detalii și a pregătit deja un avion privat
Olga Barcari, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău! Când au apărut primele simptome: „Ea și ...
Olga Barcari, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău! Când au apărut primele simptome: „Ea și în Asia Express avea cancer”
Nuntă de poveste pentru cei doi actori într-un castel din secolul al XII-lea. Jurămintele au emoționat ...
Nuntă de poveste pentru cei doi actori într-un castel din secolul al XII-lea. Jurămintele au emoționat toți invitații
Frații Velea și-au pus garderoba la punct, dar Antonia a avut ultimul cuvânt! O simplă sesiune de ...
Frații Velea și-au pus garderoba la punct, dar Antonia a avut ultimul cuvânt! O simplă sesiune de shopping s-a transformat într-o misiune în toată regula
8 activități casnice pe care nu ar trebui să le faci seara. De ce e mai bine să aștepți până ...
8 activități casnice pe care nu ar trebui să le faci seara. De ce e mai bine să aștepți până dimineața
Vezi toate știrile