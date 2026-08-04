ANM anunță schimbarea radicală a vremii! După canicula de 40°C vin ploile torențiale și vijeliile

România traversează una dintre cele mai călduroase perioade ale acestei veri, iar începutul lunii august aduce temperaturi sufocante în aproape toate regiunile țării. Potrivit celei mai recente estimări meteorologice pentru intervalul 4-31 august 2026, vremea va continua să se încălzească în primele zile ale perioadei, însă schimbările nu vor întârzia să apară. După episodul de caniculă extremă, sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și o scădere treptată a temperaturilor.

Cele mai ridicate valori termice sunt prognozate pentru mijlocul săptămânii, când în vestul României mercurul din termometre va depăși pragul de 40 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale în numeroase zone, ceea ce va face ca senzația de căldură să persiste inclusiv după apusul soarelui.

Schimbarea vremii este estimată spre sfârșitul săptămânii. Odată cu pătrunderea unor mase de aer mai rece, instabilitatea atmosferică va crește, favorizând apariția averselor torențiale, descărcărilor electrice și intensificărilor puternice ale vântului. În unele regiuni, cantitățile de apă pot fi însemnate într-un timp scurt, existând posibilitatea producerii unor fenomene meteo severe.

Prima săptămână din august aduce temperaturi peste normal

În intervalul 4-9 august, valorile termice vor depăși mediile climatologice specifice perioadei în toate regiunile țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în vest, acolo unde valul de căldură va fi cel mai intens.

Deși spre finalul săptămânii sunt prognozate episoade de instabilitate atmosferică, în ansamblu cantitățile de precipitații vor rămâne sub nivelul normal pentru această perioadă. Deficitul de ploi va fi mai accentuat în regiunile intracarpatice, unde seceta continuă să reprezinte o problemă importantă pentru agricultură.

Temperaturile ridicate persistă și în a doua parte a lunii

În săptămâna 10-16 august, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit în vestul, sud-vestul, nord-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, temperaturile se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă a anului.

Precipitațiile vor continua să fie deficitare în vest și nord-vest, în timp ce în restul țării regimul pluviometric va fi apropiat de media climatologică.

Chiar dacă episodul de caniculă extremă va trece, temperaturile vor rămâne ridicate, iar zilele cu vreme foarte caldă vor continua să domine mare parte din teritoriul României.

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