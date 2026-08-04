Tragedie în fotbalul românesc! Fostul antrenor al Universității Craiova, Silviu Stănescu, a murit

Silviu Stănescu s-a stins din viață chiar înainte să împlinească 82 de ani, iar vestea a căzut ca un trăsnet peste lumea fotbalului românesc. Fostul fotbalist și antrenor a pierdut ultimul meci al vieții după zeci de ani dedicați sportului, iar dispariția sa a provocat un val de tristețe în rândul celor care l-au cunoscut.

Mesajele de condoleanțe au început să apară imediat după anunțul decesului, semn că numele său va rămâne pentru totdeauna în istoria fotbalului românesc. Silviu Stănescu a lăsat în urmă o carieră impresionantă, construită atât pe teren, cât și pe banca tehnică. De-a lungul anilor, a îmbrăcat tricourile formațiilor Electroputere Craiova, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești, iar după retragerea din activitate a ales să rămână aproape de fotbal, formând generații întregi de jucători.

A murit fostul antrenor Silviu Stănescu

Ca antrenor, și-a pus amprenta asupra mai multor cluburi importante. A fost secund la Universitatea Craiova și a lucrat în cadrul Centrului de Copii și Juniori al formației din Bănie. De asemenea, a pregătit echipe precum FC Olt, Inter Sibiu, CSM Reșița, Ceahlăul Piatra Neamț și Politehnica Iași, fiind apreciat pentru experiența și devotamentul său. Clubul Universitatea Craiova a transmis un mesaj emoționant imediat după aflarea veștii.

„Veste tristă: astăzi ne-a părăsit Silviu Stănescu, fostul fotbalist și antrenor secund al Universității Craiova. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris Universitatea Craiova.

În ultimii ani ai vieții, Silviu Stănescu s-a stabilit la Suceava, loc în care a continuat să facă ceea ce a iubit cel mai mult: să crească noi generații de fotbaliști. A activat în cadrul Centrului de Copii și Juniori al fostei Cetatea Suceava și a fost considerat un adevărat mentor pentru mulți dintre sportivii care au ajuns ulterior în fotbalul de performanță.

„Și-a dedicat întreaga viață fotbalului”

Și clubul Cetatea 1932 Suceava a reacționat după dispariția fostului antrenor, publicând un mesaj plin de emoție.

„Clubul Cetatea 1932 Suceava își exprimă profundul regret la aflarea veștii trecerii în neființă a fostului fotbalist și antrenor Silviu Stănescu, o personalitate care și-a dedicat întreaga viață fotbalului românesc. Născut la 24 august 1944, la Drăgășani, Silviu Stănescu a evoluat ca jucător pentru Electroputere Craiova, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești, iar ulterior a avut o carieră îndelungată de antrenor, pregătind echipe importante din fotbalul românesc și contribuind la formarea a numeroase generații de jucători. Fotbalul sucevean îi datorează, de asemenea, recunoștință. Stabilit în Suceava în ultimii ani ai vieții, Silviu Stănescu a activat în cadrul Centrului de Copii și Juniori al fostei Cetatea Suceava, unde a fost mentor pentru mulți tineri fotbaliști și a avut un rol important în dezvoltarea unor jucători care au ajuns ulterior în fotbalul de performanță. În aceste momente de tristețe, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis clubul.

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