Adrian Ropotan a fost externat, după tragicul accident din Argeș. Anunțul medicilor

Adrian Ropotan, fost campion al României cu Dinamo și actual tehnician la echipa secundă a clubului, a trecut prin momente critice după accidentul rutier produs la Câmpulung Muscel, în care microbuzul formației Dinamo 2 a fost implicat. În urma impactului, Ropotan a suferit o fractură deschisă la mână și a necesitat intervenție chirurgicală imediată.

Tragedia a avut loc pe 31 iulie și a dus la moartea maseurului Constantin Covaciu, unul dintre oamenii de bază ai staffului roș‑alb. Printre cei răniți s-a numărat și Ropotan, care a fost transportat de urgență la spital și supus unei operații pentru stabilizarea fracturii.

Adrian Ropotan a fost externat, după tragicul accident din Argeș

Conform ProSport, fostul mijlocaș a rămas internat două nopți, medicii monitorizând riscul unei infecții postoperatorii. Evoluția sa a fost însă favorabilă, iar duminică, 2 august, starea lui a fost considerată suficient de bună pentru externare.

Managerul unității medicale a transmis că tratamentul va continua acasă, iar sportivul va reveni periodic la controalele stabilite:

„În această dimineață (n.r. duminică, 2 august), pacientul Ropotan Adrian a fost externat, în stare foarte bună, va urma recomandările medicului curant, șef secție, dr Georgescu Stefan- medic primar ortopedie traumatologie, urmând a reveni la control. Conform recomandărilor medicului de specialitate, pacientul își va putea relua activitatea în câteva săptămâni. Sperăm ca pacientul și familia acestuia să fie mulțumiți de serviciile medicale acordate de Spitalul Municipal Câmpulung”, a declarat Petrina Florea.

Anunțul medicilor

Înainte de a deveni antrenor în cadrul clubului, Ropotan a evoluat timp de cinci ani pentru Dinamo București. A ajuns în „Ștefan cel Mare” în 2004 și a făcut parte din echipa care a cucerit titlul în sezonul 2006‑2007, ultimul campionat câștigat de roș‑albi. În total, a bifat 87 de meciuri oficiale pentru Dinamo, fără goluri sau pase decisive, conform datelor Transfermarkt.

În 2009, mijlocașul a fost transferat la Dinamo Moscova pentru aproximativ 3 milioane de euro, sumă considerabilă la vremea respectivă. A rămas în Rusia până în 2014, trecând și pe la Tom Tomsk și Volga NN. Ulterior, a evoluat în Azerbaidjan, la FK Qabala, apoi a revenit în România, unde a semnat cu Petrolul și Pandurii. A urmat o experiență de doi ani în Emiratele Arabe Unite, la Hatta Club, iar ultima echipă din cariera sa a fost Concordia Chiajna, unde și-a încheiat activitatea de fotbalist în 2019.

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