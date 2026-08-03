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Probleme în sarcină pentru fosta concurentă de la Insula Iubirii! Cu ce se confruntă Francesca: „Multe vizite la urgențe”

De: Alina Drăgan 03/08/2026 | 10:40
Probleme în sarcină pentru fosta concurentă de la Insula Iubirii! Cu ce se confruntă Francesca: „Multe vizite la urgențe”
Probleme în sarcină pentru fosta concurentă de la Insula Iubirii /Foto: Instagram
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Francesca și Cristi au format unul dintre cuplurile din sezonul 9 Insula Iubirii care au trecut cu brio testul din Thailanda. Și-au demonstrat că iubirea lor este puternică, iar după terminarea filmărilor povestea lor a continuat. S-au căsătorit, iar acum așteaptă un copil. Francesca urmează să aducă pe lume primul lor copil, însă sarcina nu este una prea ușoară pentru fosta concurentă Insula Iubirii. Cu ce probleme se confruntă aceasta?

Francesca și Cristi au format unul dintre cuplurile ce au participat în cadrul sezonului 9 Insula Iubirii. Cei doi și-au testat relația și au trecut cu brio testul. Și în cuplul lor au existat câteva mici probleme, însă aceștia le-au rezolvat, iar acum formează o familie fericită și așteaptă cu entuziasm venirea pe lume a primului copil. Însă, se pare că sarcina este una destul de dificilă pentru Francesca.

Probleme în sarcină pentru fosta concurentă de la Insula Iubirii

După Insula Iubirii, Cristi și Francesca s-au căsătorit, iar acum așteaptă un copil. Fosta concurentă este însărcinată, iar recent a mărturisit că nu este o graviduță prea norocoasă. Sarcina este destul de dificilă pentru Francesca, aceasta confruntându-se cu mai multe probleme care i-au dat bătăi de cap.

Întrebată cum se simte și ce dificultăți a avut până acum, Francesca nu s-a ferit, a fost sinceră și a vorbit despre problemele cu care se confruntă. Se pare că fosta concurentă Insula Iubirii a trecut prin momente destul de dificile, iar drumurile la spital au fost mult mai dese decât se aștepta.

„Am fost mereu sinceră cu voi, cu riscul de a fi judecată, dar am să fiu în continuare. Nu sunt fană a fi însărcinată, chiar nu îmi place. Nu m-am simțit nici extrem de rău, dar nici bine. În fiecare lună am avut câte o problemă care, spre fericire, s-a rezolvat.

La început de sarcină am avut infecție urinară, dureri de burtă, sângerări, multe vizite la urgențe, o internare, am aflat că am trombofilie, multe pastile și injecții, anxietate, stări ciudate, oboseală, dureri în zona inghinală, dureri lombare, kinetoterapie, acnee, tensiune mică, după tensiune mare etc., pentru că nu mai știu sincer la câte au fost”, a mărturisit Francesca, în mediul online.

Probleme în sarcină pentru fosta concurentă de la Insula Iubirii /Foto: Instagram

Ei bine, se pare că nici acum Francesca nu a scăpat de probleme. În această etapă a sarcinii se confruntă cu dureri de cap insuportabile. Însă, chiar și așa, partenera lui Cristi nu se descurajează și încearcă să treacă peste fiecare etapă cu bine.

„Acum sunt pe dureri groaznice de cap de câteva zile în zona tâmplelor. Cel mai important este că sunt bine și eu, și bebe, în ciuda tuturor problemuțelor și foarte recunoscătoare că nu a fost mai rău.

Sunt zile când mă simt bine, zile când nu, dar este o perioadă care trece și trebuie acceptată și îmbrățișată așa cum este”, a mai spus Francesca.

 

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Foto: Instagram

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