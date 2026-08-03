O fetiță de 7 luni din Galați a murit, după ce ar fi căzut din pat. Ce spun părinții

O anchetă a fost deschisă de autoritățile din Galați după tragedia care a lovit o familie din comuna Negrilești. Un bebeluș în vârstă de șapte luni a fost găsit inconștient în locuință, iar echipajele medicale sosite la fața locului au făcut eforturi pentru a-l resuscita, însă micuța nu a mai putut fi salvată.

Părinții le-au declarat anchetatorilor că fetița s-ar fi rostogolit și ar fi căzut din pat. Specialiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs decesul, după efectuarea necropsiei.

Minora a fost găsită în stop cardio-respirator

Tragedia a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă, 1 august 2026, în jurul orei 10:00. Mama copilei a mers în camera în care aceasta fusese lăsată să doarmă, însă a avut parte de un șoc când și-a găsit fiica pe podea, lângă pat, fără reacție.

Femeia a cerut imediat ajutor, ieșind din locuință și strigând după vecini. O localnică a auzit strigătele disperate și a sunat de urgență la 112 pentru a solicita intervenția echipajelor medicale.

Un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Galați a ajuns la locuința familiei pentru a acorda primul ajutor. La sosirea salvatorilor, bebelușul era în stop cardio-respirator, iar cadrele medicale au început imediat procedurile de resuscitare, încercând să îi redea funcțiile vitale.

„Conform declarațiilor aparținătorilor, copilul ar fi căzut din pat, fiind ulterior găsit cu fața în jos, între perete și pat. Copilul se afla în stop cardio-respirator, motiv pentru care au fost inițiate manevrele de resuscitare”, a declarat Dana Enciu, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Galați.

Medicii au reușit să îi restabilească fetiței semnele vitale pentru scurt timp, iar aceasta a fost transportată de urgență la Spitalul Municipal din Tecuci. La momentul predării către personalul medical din Unitatea de Primiri Urgențe, micuța se afla încă sub manevre de resuscitare.

Starea ei s-a agravat însă după internare, când a suferit un nou stop cardio-respirator. În ciuda intervenției rapide și a eforturilor susținute ale medicilor, copila nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul.

Autoritățile au deschis un dosar penal

Primele cercetări făcute de anchetatori indică faptul că micuța nu avea leziuni vizibile care să sugereze o posibilă agresiune. În urma acestor constatări, polițiștii verifică mai multe variante pentru a afla cum s-a produs tragedia, una dintre ipotezele luate în calcul fiind aceea că fetița ar fi putut rămâne prinsă între pat și perete, ceea ce ar fi dus la asfixiere.

Deocamdată, nicio variantă nu a fost confirmată oficial, iar stabilirea cauzei exacte a morții depinde de rezultatele necropsiei și ale expertizei medico-legale. Oamenii legii au deschis un dosar penal și continuă investigațiile pentru a reconstitui împrejurările în care bebelușul și-a pierdut viața.

„Trupul neînsuflețit al minorei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În cauză a fost întocmit un dosar penal”, a declarat Felicia Tudoran, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Galați.

Starea de șoc a familiei a făcut ca primele momente ale intervenției să fie dificile pentru echipele sosite la fața locului. Potrivit informațiilor disponibile, mama fetiței a comunicat cu greu cu polițiștii și cadrele medicale, afectată profund de tragedia prin care trecea. Vestea morții copilului a zguduit întreaga comunitate din Negrilești, iar localnicii spun că este o pierdere cumplită pentru familie.

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