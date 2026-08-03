Acasă » Știri » O fetiță de 7 luni din Galați a murit, după ce ar fi căzut din pat. Ce spun părinții

O fetiță de 7 luni din Galați a murit, după ce ar fi căzut din pat. Ce spun părinții

De: Elisa Tîrgovățu 03/08/2026 | 10:48
O fetiță de 7 luni din Galați a murit, după ce ar fi căzut din pat. Ce spun părinții
O fetiță de 7 luni din Galați a murit, după ce ar fi căzut din pat. Ce spun părinții / Sursa foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O anchetă a fost deschisă de autoritățile din Galați după tragedia care a lovit o familie din comuna Negrilești. Un bebeluș în vârstă de șapte luni a fost găsit inconștient în locuință, iar echipajele medicale sosite la fața locului au făcut eforturi pentru a-l resuscita, însă micuța nu a mai putut fi salvată.

Părinții le-au declarat anchetatorilor că fetița s-ar fi rostogolit și ar fi căzut din pat. Specialiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs decesul, după efectuarea necropsiei.

Minora a fost găsită în stop cardio-respirator

Tragedia a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă, 1 august 2026, în jurul orei 10:00. Mama copilei a mers în camera în care aceasta fusese lăsată să doarmă, însă a avut parte de un șoc când și-a găsit fiica pe podea, lângă pat, fără reacție.

Femeia a cerut imediat ajutor, ieșind din locuință și strigând după vecini. O localnică a auzit strigătele disperate și a sunat de urgență la 112 pentru a solicita intervenția echipajelor medicale.

Un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Galați a ajuns la locuința familiei pentru a acorda primul ajutor. La sosirea salvatorilor, bebelușul era în stop cardio-respirator, iar cadrele medicale au început imediat procedurile de resuscitare, încercând să îi redea funcțiile vitale.

„Conform declarațiilor aparținătorilor, copilul ar fi căzut din pat, fiind ulterior găsit cu fața în jos, între perete și pat. Copilul se afla în stop cardio-respirator, motiv pentru care au fost inițiate manevrele de resuscitare”, a declarat Dana Enciu, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Galați.

Medicii au reușit să îi restabilească fetiței semnele vitale pentru scurt timp, iar aceasta a fost transportată de urgență la Spitalul Municipal din Tecuci. La momentul predării către personalul medical din Unitatea de Primiri Urgențe, micuța se afla încă sub manevre de resuscitare.

Starea ei s-a agravat însă după internare, când a suferit un nou stop cardio-respirator. În ciuda intervenției rapide și a eforturilor susținute ale medicilor, copila nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul.

Sursa foto: Pixabay

Autoritățile au deschis un dosar penal

Primele cercetări făcute de anchetatori indică faptul că micuța nu avea leziuni vizibile care să sugereze o posibilă agresiune. În urma acestor constatări, polițiștii verifică mai multe variante pentru a afla cum s-a produs tragedia, una dintre ipotezele luate în calcul fiind aceea că fetița ar fi putut rămâne prinsă între pat și perete, ceea ce ar fi dus la asfixiere.

Deocamdată, nicio variantă nu a fost confirmată oficial, iar stabilirea cauzei exacte a morții depinde de rezultatele necropsiei și ale expertizei medico-legale. Oamenii legii au deschis un dosar penal și continuă investigațiile pentru a reconstitui împrejurările în care bebelușul și-a pierdut viața.

„Trupul neînsuflețit al minorei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. În cauză a fost întocmit un dosar penal”, a declarat Felicia Tudoran, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Galați.

Starea de șoc a familiei a făcut ca primele momente ale intervenției să fie dificile pentru echipele sosite la fața locului. Potrivit informațiilor disponibile, mama fetiței a comunicat cu greu cu polițiștii și cadrele medicale, afectată profund de tragedia prin care trecea. Vestea morții copilului a zguduit întreaga comunitate din Negrilești, iar localnicii spun că este o pierdere cumplită pentru familie.

CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea sportului! A murit înecată la doar 20 de ani

Un bărbat de 54 de ani a murit în incendiile devastatoare din Spania. Era în mașină și vorbea cu soția la telefon

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
(P) România intră pe harta marilor evenimente K-pop. K-POP DAYS NIBIRU devine cel mai mare festival de profil din Europa de Sud-Est
Știri
(P) România intră pe harta marilor evenimente K-pop. K-POP DAYS NIBIRU devine cel mai mare festival de profil…
Cum te hidratezi pe caniculă fără să bei doar apă. Alimentele și băuturile care îți pot ține organismul hidratat în zilele toride
Știri
Cum te hidratezi pe caniculă fără să bei doar apă. Alimentele și băuturile care îți pot ține organismul…
De la gastronomie la „true crime”. Cum se transformă croazierele în 2026 și 2027
Mediafax
De la gastronomie la „true crime”. Cum se transformă croazierele în 2026 și...
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a fost detonată
Gandul.ro
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil....
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Ce ai voie să iei din camera de hotel și ce se consideră furt
Adevarul
Ce ai voie să iei din camera de hotel și ce se consideră...
O țară întreagă a rămas în întuneric după ce reţeaua electrică națională a cedat
Digi24
O țară întreagă a rămas în întuneric după ce reţeaua electrică națională a...
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și Pești
Mediafax
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și...
Parteneri
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Francisca și TJ Miles pregătesc petrecerea anului. De ce nu au apucat încă să plece în vacanță cu fiica lor
Click.ro
Francisca și TJ Miles pregătesc petrecerea anului. De ce nu au apucat încă să plece...
VIDEO. Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la Cernavodă
Digi 24
VIDEO. Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la...
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
Digi24
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
TOP 10 cele mai vândute mașini chinezești în România în iulie 2026. Care e modelul VEDETĂ?
Promotor.ro
TOP 10 cele mai vândute mașini chinezești în România în iulie 2026. Care e modelul...
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
go4it.ro
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Descopera.ro
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a fost detonată
Gandul.ro
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
(P) România intră pe harta marilor evenimente K-pop. K-POP DAYS NIBIRU devine cel mai mare festival ...
(P) România intră pe harta marilor evenimente K-pop. K-POP DAYS NIBIRU devine cel mai mare festival de profil din Europa de Sud-Est
Cum te hidratezi pe caniculă fără să bei doar apă. Alimentele și băuturile care îți pot ține ...
Cum te hidratezi pe caniculă fără să bei doar apă. Alimentele și băuturile care îți pot ține organismul hidratat în zilele toride
Mircea Badea l-a jignit pe Florin Ristei, colegul de trust: ”E analfabet”
Mircea Badea l-a jignit pe Florin Ristei, colegul de trust: ”E analfabet”
Ce măsuri speciale trebuie să iei, în cazul alertei de caniculă. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății
Ce măsuri speciale trebuie să iei, în cazul alertei de caniculă. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății
O influenceriță face dezvăluiri despre un amantlâc în care ar fi fost implicat Azteca: ”O înșela ...
O influenceriță face dezvăluiri despre un amantlâc în care ar fi fost implicat Azteca: ”O înșela pe Dana cu prietena mea”
A fost emis cod roșu de caniculă! Zonele în care căldura va fi insuportabilă
A fost emis cod roșu de caniculă! Zonele în care căldura va fi insuportabilă
Vezi toate știrile