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Ce măsuri speciale trebuie să iei, în cazul alertei de caniculă. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății

De: Emanuela Cristescu 03/08/2026 | 11:30
Ce măsuri speciale trebuie să iei, în cazul alertei de caniculă. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății
Ce măsuri speciale trebuie să iei, în cazul alertei de caniculă. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății
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Valul de căldură revine în forță, iar autoritățile sunt în alertă! Ministerul Sănătății i-a avertizat pe români că urmează zile în care riscul de probleme grave provocate de caniculă va crește considerabil. Ambulanțele vor fi suplimentate, iar spitalele vor fi pregătite pentru un număr mai mare de pacienți.

În fața temperaturilor extreme, Ministerul Sănătății a activat planul destinat perioadelor de caniculă și le-a cerut tuturor instituțiilor implicate să fie pregătite pentru intervenții rapide. Echipajele de ambulanță vor fi suplimentate în zonele unde solicitările vor crește, spitalele vor verifica stocurile de medicamente și personalul disponibil, iar autoritățile locale vor amenaja puncte unde oamenii vor putea primi apă și asistență.

Ce măsuri speciale trebuie să iei, în cazul alertei de căldură

„Canicula revine! Protejați-vă sănătatea și respectați recomandările medicilor!

Pentru a reduce riscurile asupra sănătății populației, în perioadele cu temperaturi extreme, Ministerul Sănătății activează planurile de măsuri pentru zilele caniculare și solictă direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță și unităților de primiri urgențe (UPU) aplicarea acestora.

Principalele măsuri:

Alertarea și suplimentarea echipajelor de ambulanță acolo unde numărul solicitărilor este în creștere.

Verificarea condițiilor de asigurare a asistenței medicale în unitățile sanitare, inclusiv a stocurilor de medicamente de urgență, în special a celor destinate tratării afecțiunilor determinate sau agravate de caniculă, precum și a resurselor umane.

Valul de căldură revine în forță, iar autoritățile sunt în alertă! Ministerul Sănătății i-a avertizat pe români că urmează zile în care riscul de probleme grave provocate de caniculă va crește considerabil. Ambulanțele vor fi suplimentate, iar spitalele vor fi pregătite pentru un număr mai mare de pacienți. În fața temperaturilor extreme, Ministerul Sănătății a activat planul destinat perioadelor de caniculă și le-a cerut tuturor instituțiilor implicate să fie pregătite pentru intervenții rapide. Echipajele de ambulanță vor fi suplimentate în zonele unde solicitările vor crește, spitalele vor verifica stocurile de medicamente și personalul disponibil, iar autoritățile locale vor amenaja puncte unde oamenii vor putea primi apă și asistență. Ce măsuri speciale trebuie să iei, în cazul alertei de căldură „Canicula revine! Protejați-vă sănătatea și respectați recomandările medicilor! Pentru a reduce riscurile asupra sănătății populației, în perioadele cu temperaturi extreme, Ministerul Sănătății activează planurile de măsuri pentru zilele caniculare și solictă direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță și unităților de primiri urgențe (UPU) aplicarea acestora. Principalele măsuri: Alertarea și suplimentarea echipajelor de ambulanță acolo unde numărul solicitărilor este în creștere. Verificarea condițiilor de asigurare a asistenței medicale în unitățile sanitare, inclusiv a stocurilor de medicamente de urgență, în special a celor destinate tratării afecțiunilor determinate sau agravate de caniculă, precum și a resurselor umane. Colaborare cu autoritățile locale pentru amenajarea punctelor de distribuire a apei potabile și de acordare a asistenței populației în spațiile publice. Intensificarea controalelor igienico-sanitare în unitățile cu profil alimentar și în taberele școlare. Hidratați-vă corespunzător. Evitați expunerea prelungită la soare, în special în intervalele cu temperaturi maxime. Limitați activitățile fizice intense desfășurate în aer liber. Acordați o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Un gest simplu, precum consumul regulat de apă și evitarea expunerii prelungite la căldură, poate preveni probleme grave de sănătate. Aveți grijă de voi și de cei din jur!”, transmite Ministerul Sănătăţii. Hidratarea, pe primul loc Medicii au atras atenția că, în zilele în care mercurul din termometre urcă la valori extreme, hidratarea nu trebuie lăsată pe plan secund. Dacă apa simplă nu este pe gustul tuturor, există și alte variante prin care organismul poate primi lichidele de care are nevoie. Fructele cu un conținut ridicat de apă, precum pepenele roșu și cel galben, sunt printre cele mai bune alegeri în această perioadă. Castraveții, roșiile, salata verde și dovleceii completează lista alimentelor care ajută organismul să facă față temperaturilor sufocante. La fel de recomandate sunt portocalele, grepfrutul sau fructele de pădure, care oferă atât hidratare, cât și vitamine. Există și băuturi care pot înlocui apa simplă. Ceaiurile din plante consumate reci, apa de cocos, limonada fără zahăr sau supele reci pot contribui la menținerea unui nivel optim de hidratare în zilele toride. În schimb, medicii au avertizat că alcoolul, cafeaua și băuturile foarte dulci ori carbogazoase pot accentua deshidratarea și pot pune și mai multă presiune asupra organismului, mai ales atunci când temperaturile sunt greu de suportat. Autoritățile îi sfătuiesc pe români să evite ieșirile în intervalul în care soarele arde cel mai puternic, să poarte haine lejere și deschise la culoare și să acorde o atenție specială copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de boli cronice. În zilele următoare, canicula va pune la încercare întreaga țară, iar respectarea acestor recomandări poate face diferența dintre o zi petrecută în siguranță și un drum de urgență la spital. VEZI ȘI: Prognoza meteo azi, 3 august 2026. Canicula nu cedează! România intră într-o nouă zi de foc, cu temperaturi apropiate de recordurile lunii august Cod roșu de caniculă! Care sunt zonele vizate din România

Colaborare cu autoritățile locale pentru amenajarea punctelor de distribuire a apei potabile și de acordare a asistenței populației în spațiile publice.

Intensificarea controalelor igienico-sanitare în unitățile cu profil alimentar și în taberele școlare.

Hidratați-vă corespunzător.

Evitați expunerea prelungită la soare, în special în intervalele cu temperaturi maxime.

Limitați activitățile fizice intense desfășurate în aer liber.

Acordați o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Un gest simplu, precum consumul regulat de apă și evitarea expunerii prelungite la căldură, poate preveni probleme grave de sănătate. Aveți grijă de voi și de cei din jur!”, a transmis Ministerul Sănătăţii.

Hidratarea, pe primul loc

Medicii au atras atenția că, în zilele în care mercurul din termometre urcă la valori extreme, hidratarea nu trebuie lăsată pe plan secund. Dacă apa simplă nu este pe gustul tuturor, există și alte variante prin care organismul poate primi lichidele de care are nevoie.

Fructele cu un conținut ridicat de apă, precum pepenele roșu și cel galben, sunt printre cele mai bune alegeri în această perioadă. Castraveții, roșiile, salata verde și dovleceii completează lista alimentelor care ajută organismul să facă față temperaturilor sufocante. La fel de recomandate sunt portocalele, grepfrutul sau fructele de pădure, care oferă atât hidratare, cât și vitamine.

Există și băuturi care pot înlocui apa simplă. Ceaiurile din plante consumate reci, apa de cocos, limonada fără zahăr sau supele reci pot contribui la menținerea unui nivel optim de hidratare în zilele toride.

În schimb, medicii au avertizat că alcoolul, cafeaua și băuturile foarte dulci ori carbogazoase pot accentua deshidratarea și pot pune și mai multă presiune asupra organismului, mai ales atunci când temperaturile sunt greu de suportat.

Autoritățile îi sfătuiesc pe români să evite ieșirile în intervalul în care soarele arde cel mai puternic, să poarte haine lejere și deschise la culoare și să acorde o atenție specială copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de boli cronice. În zilele următoare, canicula va pune la încercare întreaga țară, iar respectarea acestor recomandări poate face diferența dintre o zi petrecută în siguranță și un drum de urgență la spital.

VEZI ȘI: Prognoza meteo azi, 3 august 2026. Canicula nu cedează! România intră într-o nouă zi de foc, cu temperaturi apropiate de recordurile lunii august

Cod roșu de caniculă! Care sunt zonele vizate din România

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