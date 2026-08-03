Țara care i-a cucerit pe români! Tot mai mulți vor să se mute aici: „Viața de zi cu zi este mai ieftină”

Tot mai mulți români spun că au găsit locul în care traiul pare mai liniștit, orașele sunt mai bine organizate, iar cumpărăturile nu mai golesc portofelul la fel de repede. Poveștile persoanelor care locuiesc acolo îi fac pe cei rămași în țară să privească această destinație cu alți ochi.

Este vorba despre Polonia, țară despre care tot mai mulți români spun că le-a schimbat complet așteptările. Pe Reddit, mai multe persoane care au trăit sau au lucrat acolo au povestit cum este viața de zi cu zi și au făcut comparații directe cu România. Unii spun că s-ar muta fără să stea pe gânduri, în timp ce alții cred că lucrurile nu sunt chiar atât de simple.

Țara care i-a cucerit pe români!

Unul dintre românii care au participat la discuție a explicat că, din punct de vedere al salariilor, diferențele nu sunt uriașe. Totuși, el a spus că există multe alte aspecte care înclină balanța în favoarea Poloniei.

„Nu este cu mult peste România. Salariile și PIB-ul pe cap de locuitor sunt cu aproximativ 20% mai mari, dar și chiriile sunt mai scumpe. Din punct de vedere economic, dacă stai în chirie, probabil că o vei duce cam la fel de bine sau de rău ca în România”, a spus el.

Același român a spus că infrastructura este unul dintre lucrurile care l-au impresionat cel mai mult.

„Au autostrăzi în toată țara, iar zonele rurale sunt considerabil mai dezvoltate decât cele din România”, a adăugat acesta.

Dacă infrastructura a fost primul lucru remarcat, prețurile din supermarketuri au fost cele care i-au surprins cel mai tare pe mulți dintre românii stabiliți acolo. Un bărbat care a lucrat în Gdańsk, Łeba și Cracovia a spus că nu se aștepta ca diferențele să fie atât de mari.

„Viața de zi cu zi este mai ieftină, iar mâncarea este foarte ieftină comparativ cu România. Am rămas șocat de prețurile din țară când m-am întors. Este o diferență de 20–30% la aproape orice cumperi de mâncare și de băut. Din punctul de vedere al civilizației, infrastructurii, arhitecturii, vieții artistice și de noapte, nu pot compara cu nimic de aici. Îndeosebi Cracovia este un oraș care concurează cu ușurință cu orice oraș din Occident”, a afirmat el.

Un alt român a povestit că a rămas impresionat de transportul public, curățenie și felul în care sunt administrate orașele.

„E mai frumos, e mai curat, transportul public este modern și ai multe variante. Prețurile mi s-au părut ca la noi sau chiar mai mici. Au reguli de arhitectură, multe muzee și spații urbane, iar lumea merge mult pe bicicletă”, a relatat unul dintre participanții la dezbatere.

Nici Wrocław nu a scăpat de comparații. „Sunt peste noi, au autostrăzi, prețurile sunt mai mici, iar Wrocław mi s-a părut mult peste Timișoara la infrastructură, urbanism și arhitectură”, a notat acesta.

Iar pentru alt român, Varșovia este exemplul perfect al unui oraș dezvoltat. „Varșovia este un București făcut cu cap și mult mai bine dezvoltat. Ai infrastructură, mâncare bună și de calitate și prețuri acceptabile”, a comentat un alt român.

Părerile sunt împărțite

Chiar dacă multe dintre experiențe au fost pozitive, au existat și români care au atras atenția că emigrarea nu înseamnă automat o viață mai bună.

„Să emigrezi din România în Polonia e ca și cum ai pune pariu pe o cotă de 1,10”, a comentat ironic un internaut.

Un alt participant la discuție a spus că adaptarea poate fi dificilă, chiar dacă situația financiară este ceva mai bună.

„Financiar vei fi cam tot pe acolo, însă te vei afla într-o altă țară, cu o limbă foarte complicată, departe de prieteni, rude și de orice om pe care te poți baza pentru o mână de ajutor”, a explicat acesta.

Alții au spus că prețul chiriilor le-a schimbat complet planurile. Aceștia au afirmat că este prea scump să îți cumperi o casă sau să stai în chirie în Polonia și că nu recomandă nimănui să se mute aici.

„Am primit la un moment dat o ofertă de muncă în Cracovia și m-am interesat de chirii. Sunt enorme, iar asta m-a făcut să nu dau curs mutării”, a povestit un alt român.

La final, unul dintre participanții la discuție a tras concluzia că o mutare definitivă nu trebuie decisă doar după cât de frumos arată un oraș.

„Nu contează atât de mult pentru o mutare permanentă cum arată un oraș, ci felul în care se trăiește, ce faci acolo ca să nu mori de plictiseală în fiecare weekend și dacă ai prieteni. Cum arată contează mai mult pentru un city-break”, a concluzionat acesta.

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