Orașul din România cu cel mai bun nivel de trai în 2026. București, ultimul loc între orașele românești din top

Clasamentul orașelor cu cel mai bun nivel de trai din România cuprinde patru centre urbane: București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași. Capitala țării ocupă ultimul loc, în timp ce primul loc pe podium este deținut de unul dintre orașele la care nimeni nu se aștepta.

În urma celui mai recent sondaj realizat de platforma globală de cercetare Numbeo, la care au fost selectate 114 localități europene pentru colectarea datelor privind nivelul de trai (indicele calității vieții, traficul, poluarea, calitatea serviciilormedicale și infrastructurii) din România au fost selectate 4 orașe: București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași.

Care este orașul din România cu cel mai bun nivel de trai

Datele obținute de platforma globală sunt preluate (în general) de la utilizatori și sunt combinate cu informații preluate din surse publice pentru a oferi o imagine cât mai transparentă și reală despre nivelul de trai din orașele selectate.

Cel mai mare indice al calității vieții l-a obținut orașul Timișoara (169,83 puncte), urmat de Cluj-Napoca (164,9 puncte), Iași (cu un indice de 141,3) și București (cel mai mic indice -134,3). Timișoara este perceput ca fiind orașul cu cel mai înalt nivel de trai, datorită salariului mediu net lunar al angajaților (care este circa 1.300 de euro) și a prețurilor din imobiliare – în special de la chirii. De asemenea, punctajul a fost obținut pe baza detaliilor despre infrastructură, servicii medicale, acces la cultură, sport etc.

„Acest indice se bazează pe date și sondaje efectuate de Numbeo, reflectând percepțiile și experiențele vizitatorilor site-ului și se străduiește să furnizeze informații exacte și actualizate, filtrând potențialul spam și asigurând un număr suficient de colaboratori pentru fiecare locație. Indicele este calculat folosind o formulă empirică care atribuie ponderi fiecărui factor în funcție de importanța sa. Deși formula specifică poate varia în timp, aceasta combină în mod consecvent datele colectate pentru a produce o reprezentare numerică a calității vieții”, susțin reprezentanții platformei.

În clasamentul celor 114 localități din Europa, Timișoara ocupă locul 58, Cluj-Napoca este pe locul 63. Iași pe poziția 90, urmat de București, locul 95. Capitala României se află pe ultimul loc dintre cele patru orașe românești prezente în clasament.

