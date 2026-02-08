Acasă » Știri » Orașul din România cu cel mai bun nivel de trai în 2026. București, ultimul loc între orașele românești din top

Orașul din România cu cel mai bun nivel de trai în 2026. București, ultimul loc între orașele românești din top

De: Irina Vlad 08/02/2026 | 20:48
Orașul din România cu cel mai bun nivel de trai în 2026. București, ultimul loc între orașele românești din top
Orașul din România cu cel mai bun nivel de trai în 2026. București, ultimul loc între orașele românești din top/ sursă foto: social media

Clasamentul orașelor cu cel mai bun nivel de trai din România cuprinde patru centre urbane: București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași. Capitala țării ocupă ultimul loc, în timp ce primul loc pe podium este deținut de unul dintre orașele la care nimeni nu se aștepta. 

În urma celui mai recent sondaj realizat de platforma globală de cercetare  Numbeo, la care au fost selectate 114 localități europene pentru colectarea datelor privind nivelul de trai (indicele calității vieții, traficul, poluarea,  calitatea serviciilormedicale și infrastructurii) din România au fost selectate 4 orașe: București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași.

Timișoara este orașul din România cu cel mai bun nivel de trai în 2026/ sursă foto: social media

Care este orașul din România cu cel mai bun nivel de trai

Datele obținute de platforma globală sunt preluate (în general) de la utilizatori și sunt combinate cu informații preluate din surse publice pentru a oferi o imagine cât mai transparentă și reală despre nivelul de trai din orașele selectate.

Cel mai mare indice al calității vieții l-a obținut orașul Timișoara (169,83 puncte), urmat de Cluj-Napoca (164,9 puncte), Iași (cu un indice de 141,3) și București (cel mai mic indice -134,3). Timișoara este perceput ca fiind orașul cu cel mai înalt nivel de trai, datorită salariului mediu net lunar al angajaților (care este circa 1.300 de euro) și a prețurilor din imobiliare – în special de la chirii. De asemenea, punctajul a fost obținut pe baza detaliilor despre infrastructură, servicii medicale, acces la cultură, sport etc.

„Acest indice se bazează pe date și sondaje efectuate de Numbeo, reflectând percepțiile și experiențele vizitatorilor site-ului și se străduiește să furnizeze informații exacte și actualizate, filtrând potențialul spam și asigurând un număr suficient de colaboratori pentru fiecare locație.

Indicele este calculat folosind o formulă empirică care atribuie ponderi fiecărui factor în funcție de importanța sa. Deși formula specifică poate varia în timp, aceasta combină în mod consecvent datele colectate pentru a produce o reprezentare numerică a calității vieții”, susțin reprezentanții platformei.

În clasamentul celor 114 localități din Europa, Timișoara ocupă locul 58, Cluj-Napoca este pe locul 63. Iași pe poziția 90, urmat de București, locul 95. Capitala României se află pe ultimul loc dintre cele patru orașe românești prezente în clasament.

Milionarul care s-a declarat „sărac” în instanță ca să scape de pensia alimentară. Judecătorii i-au descoperit averea uriașă!

Top 3 orașe din România în care să trăiești. Supriză, Bucureștiul sau Clujul nu sunt pe locul 1

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce meserie are Cav de la Survivor 2026. Războinicul de 47 de ani are o familie numeroasă și hobby-uri interesante
Știri
Ce meserie are Cav de la Survivor 2026. Războinicul de 47 de ani are o familie numeroasă și…
Cel mai toxic ingredient din bucătărie. Mulți îl folosesc fără să știe la ce se expun
Știri
Cel mai toxic ingredient din bucătărie. Mulți îl folosesc fără să știe la ce se expun
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew:...
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de...
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Promotor.ro
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
go4it.ro
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | „Știu că te-am certat tare alaltăieri, dar nu ți-a mai trecut supărarea?”
BANC | „Știu că te-am certat tare alaltăieri, dar nu ți-a mai trecut supărarea?”
Ce meserie are Cav de la Survivor 2026. Războinicul de 47 de ani are o familie numeroasă și hobby-uri ...
Ce meserie are Cav de la Survivor 2026. Războinicul de 47 de ani are o familie numeroasă și hobby-uri interesante
Cel mai toxic ingredient din bucătărie. Mulți îl folosesc fără să știe la ce se expun
Cel mai toxic ingredient din bucătărie. Mulți îl folosesc fără să știe la ce se expun
Ce s-a întâmplat între modelul român, Epstein și Prințul Andrew la Palatul Buckingham. Stenogramele ...
Ce s-a întâmplat între modelul român, Epstein și Prințul Andrew la Palatul Buckingham. Stenogramele au fost publicate
Dalai Lama, prima declarație oficială despre Jeffrey Epstein, după ce numele său ar fi apărut în ...
Dalai Lama, prima declarație oficială despre Jeffrey Epstein, după ce numele său ar fi apărut în dosarul controversat. Fanii au ieșit la atac imediat
Localitatea din România cu cel mai curat aer. Este din ce în ce mai căutată de turiștii străini
Localitatea din România cu cel mai curat aer. Este din ce în ce mai căutată de turiștii străini
Vezi toate știrile
×