Ce meserie are Cav de la Survivor 2026. Războinicul de 47 de ani are o familie numeroasă și hobby-uri interesante

De: Andreea Stăncescu 08/02/2026 | 20:27
Noul concurent de la Survivor, CAV, este dornic să arate de ce este capabil și să demonstreze că abilitățile sale fizice, mentale pot face diferența în echipa Războinicilor. Acesta este tatăl a cinci copii și are numeroase pasiuni cărora își dedică timpul.

Cav are 47 de ani și este originar din din Galați. El se bucură de o carieră solidă în domeniul managementului. În prezent, el coordonează o echipă într-o companie, iar responsabilitățile sale presupun disciplină, organizare și luarea deciziilor corecte, trăsături care îl definesc și în viața de zi cu zi.

Pe plan personal, concurntul de la Survivor are o familie numeroasă și fericită, fiind tată a cinci copii patru băieți și o fată. Acesta își dedică timpul și pasiunilor care îi aduc satisfacție și echilibru. Este interesat de actorie, psihologie, drumeții montane și cățărări, dar și de dans și șah, activități care îi permit să își dezvolte atât abilitățile fizice, cât și cele mentale.

Motivul pentru care a ales să participe la Survivor este dorința de a sprijini tribul Războinicilor și de a contribui la succesul echipei. El consideră că răbdarea, disciplina, adaptabilitatea în situații stresante, forma fizică și organizarea pot face diferența în competiție.

Cav a fost implicat în primele scandaluri la Survivor

Concurentul a fost implicat într-un conflict cu Nicu Grigore și Adrian Kaan, nemulțumiți de declarațiile sale că tribul Războinicilor ar avea nevoie de un lider și de atitudinea sa față de colegi.

”A venit după o perioadă de televizor, la televizor se vede altceva, nu este simplu și nu este ușor ce se vede pe traseu. Din canapea toată lumea poate să facă acest traseu. Am dat tot ce s-a putut. Părerea mea este că tot timpul ne precipităm la final și nu înțeleg de ce. Nu avem nevoie de un lider, fiecare știe ce are de făcut, suntem oameni maturi.

Acolo nu există un lider (n.r. la Faimoși). Referitor la tine CAV, nu este normal să avem discuții la început de joc, să te cerți tu cu Kaan. Așteaptă să te integrezi. Definițiile acestea de lider, de conducător, sunt în alte țări, nu aici. Stai tu liniștit că știu cum funcționează un lider, vezi-ți de drumul tău în viață”, a declarat Nicu Grigore, la Survivor.

