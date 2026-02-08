Ce s-a întâmplat între modelul român, Epstein și Prințul Andrew la Palatul Buckingham. Stenogramele au fost publicate

Au ieșit la iveală noi detalii din dosarul lui Jeffrey Epstein, care aruncă o lumină suplimentară asupra legăturilor sale cu Prințul Andrew. Documentele recente sugerează că Epstein a facilitat întâlniri între fiul Reginei Elisabeta și mai multe tinere, inclusiv o româncă.

Jeffrey Epstein a condus o tânără româncă la o cină privată la Palatul Buckingham, în compania Prințului Andrew. E-mailuri recente arată că prințul a participat la evenimentul intim alături de alte patru femei, printre care modelul român și o tânără din Rusia, în lipsa Reginei Elisabeta.

Americanul i-a transmis Prințului Andrew că românca în vârstă de aproximativ 20 de ani este „foarte drăguță” și a fost „perfectă”. Într-un mesaj, i-a spus că bărbatul o considera „frumoasă”, adăugând: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, se vede prin ele”.

Modelul român, Epstein și Prințul Andrew = ?!

Într-o altă corespondență, i-a scris prințului: „Multă distracție, mai multă mai târziu”, la care Andrew a răspuns nerăbdător: „Da, te rog!”.

Pe 27 septembrie 2010, la ora 18:41, Epstein i-a recomandat ducelui să „mai adauge încă una”, referindu-se la româncă, descriind-o drept „Româncă, foarte drăguță”. Prințul a răspuns: „nicio problemă”. Tânăra îl întâlnise pe Epstein anterior la casa Ghislainei Maxwell din Belgravia, înainte de a fi dusă la Palatul Buckingham.

Epstein i-a scris femeii și i-a reamintit că aproape a refuzat invitația pentru că nu-i plăceau blugii purtați, înainte de a adăuga: „Erai perfectă și Andrew se gândea la frumusețe. Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, se vede prin ele”. Identitatea româncei nu a fost dezvăluită, iar aceasta nu a confirmat dacă a fost victima lui Jeffrey Epstein. Palatul Buckingham a refuzat să comenteze, iar Prințul Andrew nu a răspuns solicitărilor presei.

Poliția face numeroase cercetări

Poliția britanică investighează o acuzație conform căreia Jeffrey Epstein ar fi trimis o femeie în Marea Britanie pentru a întreține relații sexuale cu Andrew la Royal Lodge, fosta casă a prințului din Windsor. E-mailurile arată că românca l-a cunoscut pe Andrew în 2010 și că Epstein a început să o cunoască încă din 2008, pe când era studentă în București, același an în care acesta fusese închis pentru racolare de minori. Pedofilul i-ar fi plătit chiria și facturile stomatologice și i-ar fi aranjat un loc de muncă la Londra prin afaceristul Lyndon Lea.

„Avem o mulțime de povești acum despre femei duse la Andrew și cred că există motive întemeiate pentru ca Met să redeschidă cazul. Palatul are o condică strictă în care se notează vizitatorii și trebuie să lanseze propria anchetă privind securitatea palatelor regale și dacă legea a fost încălcată. Ar trebui să transmită aceste informații forțelor de ordine”, a declarat autorul regal, Andrew Lownie.

Scandalul a avut repercusiuni majore asupra politicii britanice. Legăturile fostului ministru Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein au fost analizate, iar fostul prim-ministru Gordon Brown a declarat că divulgarea informațiilor către acesta ar putea constitui „o crimă” și o „trădare a tot ceea ce reprezentăm ca țară”.

